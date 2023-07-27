【凍齡女神】黎姿瑞士度假踩單車戴防曬面罩　GiGi在家都塗防曬霜免出斑

▲ 黎姿於瑞士跟家人度假。

現年51歲的黎姿Gigi（馬黎珈而）向來注重保養，即使淡出幕前多年，其樣貌和身型也沒有走樣，難怪獲封為「最美CEO」。

做凍齡女神真係唔易，正跟家人享受歐遊之旅的黎姿，今日（27日）在IG上載遊瑞士的靚相，享受踩單車樂趣的她，為免曬出斑斑，要出盡防曬法寶。

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瑞士享受單車樂

瑞士天氣風和日麗，從Gigi分享的照片所見，山脈附近有一大片草地和樹林，Gigi踩著單車認真chill爆，穿上背心加legging的她展現美好身段。

為免曬黑和出色斑，Gigi由頭包到落腳，除了穿上抗UV風褸，她更戴上帽子、防曬面罩及墨鏡。

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歐遊一個月

網民也讚Gigi防曬做得好好，更留言詢問：「請問帽子哪裡買，我也想這樣包到緊緊曬不到太陽」和「請問防曬外套是咩牌子」

其實Gigi差不多歐遊了近一個月，她於法國威尼斯、意大利比薩斜塔等地方打卡外，Gigi更欣賞網球比賽。

另外從她分享的短片所見，3位女兒應該有同行，Gigi更帶女兒買糖果。

▲ 黎姿皮膚超好，近鏡看唔覺有色斑！ （取自instagram）

在家隔離也要防曬？

Gigi曾經分享護膚心得，她向來注重防曬，即使天色陰暗或者在家中，她都會塗防曬霜。只因陽光可以透進屋內，而燈光和電子產品也釋出紫外線，有機會令皮膚底層積聚黑色素， 在家隔離時她也照樣塗防曬。

Gigi曾表示：「我覺得扮靚是一種習慣，當這種習慣成為一個女人內在的驅動力的時候，自然會去堅持！」

另外身形fit爆的她小腿纖幼，她曾於IG分享保持年輕的秘訣：「每天走10000步，流汗感覺很好！」

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