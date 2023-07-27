  • 33°C
香港時間 : 2023727日 (週四) 14:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【凍齡女神】黎姿瑞士度假踩單車戴防曬面罩　GiGi在家都塗防曬霜免出斑

娛樂 14:08 2023/07/27

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

黎姿於瑞士跟家人度假。

現年51歲的黎姿Gigi（馬黎珈而）向來注重保養，即使淡出幕前多年，其樣貌和身型也沒有走樣，難怪獲封為「最美CEO」。

做凍齡女神真係唔易，正跟家人享受歐遊之旅的黎姿，今日（27日）在IG上載遊瑞士的靚相，享受踩單車樂趣的她，為免曬出斑斑，要出盡防曬法寶。

【娛圈孝順女】黎姿照顧家庭獲讚「女超人」　三代同堂：家人相聚永遠是最溫暖

瑞士享受單車樂

瑞士天氣風和日麗，從Gigi分享的照片所見，山脈附近有一大片草地和樹林，Gigi踩著單車認真chill爆，穿上背心加legging的她展現美好身段。

為免曬黑和出色斑，Gigi由頭包到落腳，除了穿上抗UV風褸，她更戴上帽子、防曬面罩及墨鏡。

點擊圖片放大
+9
+8

【星二代】黎姿女兒親製布藝品　凍齡靚媽重視教養從不過分溺愛

歐遊一個月

網民也讚Gigi防曬做得好好，更留言詢問：「請問帽子哪裡買，我也想這樣包到緊緊曬不到太陽」和「請問防曬外套是咩牌子」

其實Gigi差不多歐遊了近一個月，她於法國威尼斯、意大利比薩斜塔等地方打卡外，Gigi更欣賞網球比賽。

另外從她分享的短片所見，3位女兒應該有同行，Gigi更帶女兒買糖果。

黎姿皮膚超好，近鏡看唔覺有色斑！ （取自instagram）

在家隔離也要防曬？

Gigi曾經分享護膚心得，她向來注重防曬，即使天色陰暗或者在家中，她都會塗防曬霜。只因陽光可以透進屋內，而燈光和電子產品也釋出紫外線，有機會令皮膚底層積聚黑色素， 在家隔離時她也照樣塗防曬。

Gigi曾表示：「我覺得扮靚是一種習慣，當這種習慣成為一個女人內在的驅動力的時候，自然會去堅持！」

另外身形fit爆的她小腿纖幼，她曾於IG分享保持年輕的秘訣：「每天走10000步，流汗感覺很好！」

點擊圖片放大
+7
+6

最新影片推介：徐蒨寧與奶奶專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】與奶奶同居5年沒婆媳糾紛　「阿姨」徐蒨寧+Amy姐尊重對方互笠高帽

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

 

相關文章

【明星扮靚】黎姿未來或復出拍劇　凍齡靚媽分享養顏秘方
11:46 2023/02/20
【明星扮靚】黎姿未來或復出拍劇　凍齡靚媽分享養顏秘方
【恩愛夫妻】富商老公激罕現身陪上節目　黎姿首談認定馬廷強原因︰他很有智慧
13:28 2023/03/09
【恩愛夫妻】富商老公激罕現身陪上節目　黎姿首談認定馬廷強原因︰他很有智慧
【姊弟情深】黎姿不忍胞弟心血盡毀　甘願息影照顧家人：覺得沒犧牲
16:18 2023/03/10
【姊弟情深】黎姿不忍胞弟心血盡毀　甘願息影照顧家人：覺得沒犧牲

你可能感興趣

【明星扮靚】黎姿未來或復出拍劇　凍齡靚媽分享養顏秘方
11:46 2023/02/20
【明星扮靚】黎姿未來或復出拍劇　凍齡靚媽分享養顏秘方
【恩愛夫妻】富商老公激罕現身陪上節目　黎姿首談認定馬廷強原因︰他很有智慧
13:28 2023/03/09
【恩愛夫妻】富商老公激罕現身陪上節目　黎姿首談認定馬廷強原因︰他很有智慧
【姊弟情深】黎姿不忍胞弟心血盡毀　甘願息影照顧家人：覺得沒犧牲
16:18 2023/03/10
【姊弟情深】黎姿不忍胞弟心血盡毀　甘願息影照顧家人：覺得沒犧牲
黎姿 娛樂人物職業 演員 凍齡 美容 瑞士 防曬護理

最高瀏覽

【欲哭無淚】豪花166萬首期入住養生村　退休夫婦3年後被迫搬走血本無歸
14:23 2023/07/26
【欲哭無淚】豪花166萬首期入住養生村　退休夫婦3年後被迫搬走血本無歸
【母女關係】73歲婦與女兒開聯名戶口 洗碗30年儲$77萬棺材本全被女兒轉走
14:59 2023/07/24
【母女關係】73歲婦與女兒開聯名戶口 洗碗30年儲$77萬棺材本全被女兒轉走
【軟飯王】名校畢業做足13年軟飯王 其貌不揚男生10個方法留住女人心
14:32 2023/07/25
【軟飯王】名校畢業做足13年軟飯王 其貌不揚男生10個方法留住女人心