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何超儀新⽚《怨泊》海報被禁作廣告用途　揭日本另類家庭真面目

娛樂 16:36 2023/07/27

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

繼《維多利亞壹號》後，何超儀再次突破驚慄⽚框框，她最新的驚慄⽚《怨泊》在⽇本取景。

繼《維多利亞壹號》後，何超儀再次突破驚慄片框框，其最新的驚慄片《怨泊》在日本取景，影片將在下月在港公映，超儀更為此親⾃構思海報造型，其驚嚇效果十分震懾，無不令⼈不寒而慄。

但海報送檢後，被評為過份恐怖，其倒吊效果更帶有危險性，故被禁作⼀切戶外宣傳及廣告⽤途，包括在戲院內張貼。

海報大玩捆綁倒吊效果

《怨泊》的海報概念來自超儀，為配合電影內的踩界情節，超儀在拍攝海報時，主動提出要穿和服及大玩捆綁倒吊效果，更特別化了⼀個嚇⼈的死屍妝，化妝連捆綁花了4個小時才完成，加上要倒吊拍攝，整張海報足足花了⼀整天才能拍攝完成。

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對於海報不能作廣告⽤途，只能「期間限定」 在網上及媒體上發放，超儀對此坦⾔表示失望，她將再次「上訴」，希望當局能放寬，讓海報可以原汁原味呈現。

主題環繞日本邪教家庭

事實上類似情況也曾發⽣，在2010年時，超儀 的創業作《維多利亞壹號》，其原裝海報也被 評定為因過分⾎腥，令⼈引致不安，故被禁在⼀切大型交通工具，包括地鐵站及巴士站作廣告用途，結果超儀為此特別在原版海報上加上油畫效果，減低⾎腥味道，海報才能獲通過在 ⼾外地方發佈。

點擊圖片放大

⽽電影《怨泊》為⽇本導演藤井秀剛的最新作品，其⾸條預告片亦已發放，電影被評為三級。

電影與超儀的前作《維多利亞壹號》⼀樣，貫徹家庭此命題，顛覆固有傳統家庭、親情的溫馨觀念，這次更直指日本最黑暗的社會問題——邪教，更把問題伸延至日本每個家庭， 故事本身的概念便是源自⼀日本的都市傳說，內裏沒有傳統恐怖片的鬼魂出現，反而最令⼈心寒的是⼈——你的家⼈，如宣傳海報 上所寫：「每⼀個家庭都是⼀個邪教，總有⼀個⼈要犧牲」。

這世上最恐怖的往往便是你的家⼈。

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