【47人初選案】何桂藍供稱閱畢《國安法》條款 　感到《基本法》被架空

▲ 民主派初選案今（27日）續審，前《立場新聞》記者何桂藍第8日作供。（資料圖片）

民主派初選案今（27日）續審，前《立場新聞》記者何桂藍第8日作供。何供稱，閱畢《國安法》條款後感到《基本法》被架空，何又指選舉主任指她反對《國安法》，即不擁護《基本法》，因此取消其資格，但何指《國安法》提到當兩法有衝突時以前者為準，被法官質疑沒那種說法。

最新影片推介 :

辯方Trevor Beel問及在初選結果公布後，抗爭派召開立場聲明記者會的目的，並引用何的Facebook貼文提問。何指，結果公布後很快便有建制媒體「吹風」確認書會新增《國安法》相關條款，16名抗爭派遂合力草擬一份聲明，表明反對《國安法》並邀民主派洽商，就簽署確認書達致一致立場。何透露，她曾邀請陳志全出席記招但被拒，「佢（陳）唔願意同抗爭派企埋一齊」。

何認為，記招旨在強調確認書一說是掩眼法，因為被DQ（取消資格）與否從非取決於有無簽確認書，但當時輿論非常執著該點，故記招旨在想大眾勿拘泥於簽署一事上，「想影響輿論風向」。何表示，難說由誰發起記招，「選完要見記者都一定㗎喇」，而為免開16個記招，方便起見便偕選舉其間一同拉票的候選人共同召開。

辯方指，岑敖暉回應記者提問時稱不論預算案內容均會否決，似乎指抗爭派會集體行事，法官陳仲衡追問何知否岑會那樣說。何稱她沒預期過記者會問否決預算案的問題，否則聲明會觸及。

法官陳慶偉關注，記招上他人的發言是否代表何的想法，何稱岑或其他人均非抗爭派發言人，岑事前沒有與眾人討論過，她亦不知岑會那樣說；何指抗爭派事前沒有就否決預算案作討論，面對記者提問，誰「想講就拎枝咪講」。

有關何被取消資格原因，何供稱選舉主任指她反對《國安法》，即不擁護《基本法》，但何指《國安法》指當兩套法律有衝突時是以《國安法》為準。何自認擁護《基本法》，因為條文涉及很多權力制衡的事，認為選舉主任的決定很主觀。法官李運騰質疑何對《國安法》沒那種說法，何稱那或是北京官員的說法，法官則指若何的印象是那樣也不要緊。

何稱她不懂法律，但作為一個正常人閱畢《國安法》條款，也會認為《基本法》被架空了，既不受司法監督，也僭越立法會角色，最重要的是透過附件3放入《基本法》，「今日《國安法》，聽日間諜法，後日外國關係法」。

聆訊明（28日）續

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣