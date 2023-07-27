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【47人初選案】岑敖暉抗爭派記招提否決預算案　何桂藍指岑非抗爭派發言人

社會 13:53 2023/07/27

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民主派初選案今（27日）續審，前《立場新聞》記者何桂藍第8日作供。（資料圖片）

民主派初選案今（27日）續審，前《立場新聞》記者何桂藍第8日作供。何供稱，初選結果出爐後建制媒體「吹風」指，候選人拒簽含《國安法》相關條款的確認書或會被取消資格，抗爭派遂召開記者會指出說法屬掩眼法，並邀民主派洽談一致立場，「真係要攞嚟做DQ藉口就DQ哂全部人」。何指，事前不知道岑敖暉會說不論預算案內容均會否決，何稱岑非發言人，抗爭派事前亦沒有討論過否決預算案事宜。

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辯方Trevor Beel問及在初選結果公布後，抗爭派召開立場聲明記者會的目的，並引用何的Facebook貼文提問。何指，結果公布後很快便有建制媒體「吹風」確認書會新增《國安法》相關條款，16名抗爭派遂合力草擬一份聲明，表明反對《國安法》及邀請民主派洽商，就簽署確認書達致一致立場。何透露，她曾邀請陳志全出席記者會但被拒，「佢（陳）唔願意同抗爭派企埋一齊」。

何認為，記招旨在強調確認書一說是掩眼法，因為被取消資格與否從來非取決於有否簽署確認書，但當時輿論非常執著這點，故記招旨在希望大眾勿拘泥於簽署一事上，「想影響輿論風向」。何表示，難說由誰發起記招，「選完要見記者都一定㗎喇」，而為免開16個記招，方便起見便偕選舉期間一同拉票的候選人共同召開。

辯方指，岑敖暉回應記者提問時稱不論預算案內容均會否決，似乎指抗爭派會集體行事，法官陳仲衡追問何知否岑會那樣說。何稱她沒預期過記者會問及否決預算案的問題，否則聲明會觸及。

法官陳慶偉關注，記招上他人的發言是否代表何的想法，何稱岑或其他人均非抗爭派發言人，岑事前沒有與眾人討論過，她不知道岑會那樣說，而抗爭派事前亦沒有就否決預算案作出討論，何形容面對記者提問時，誰「想講就拎枝咪講」。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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