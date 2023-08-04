【無理取鬧】食客不滿與裝修工人共用廁所留負評　人氣甜品店老闆咁霸氣回應

▲ 不滿裝修工人用餐廳廁所，食客留一星負評老闆咁回應。

夏天天氣炎熱，裝修工人汗流浹背工作已是非常辛苦，但有食客不但不體諒，更不滿店家讓工人與客人共用同一個廁所，因此網上留下負評。店主事後無懼得失顧客，反力撐工人，指自己「以工人朋友為榮」，更諷刺道「如果可以，你不要出門，就是杜絕一切風險最好的示範」。

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事源有客人早前光顧了位於台灣花蓮一間人氣甜品店，指「甜點是好吃」，但卻於網上留下僅一星的評價，而原因竟是因為店方「讓工人用店內廁所」，並擔心引致細菌傳播「可能會帶來病菌，對顧客也不友善，客人如果被感染，工人能承擔嗎」，最後更建議禁止工人進店杜絕風險。

涉事店鋪「歪歪歪甜點」於是便在Facebook發文，開首第一句便是對無理客人的回應，指「如果可以，你不要出門，就是杜絕一切風險最好的示範。裝修工人不跟我們一起用廁所，那要去哪裡用廁所？7月炎夏，除了補充大量的水，我們還會買飲料感謝師傅，將我們的理想實體化。」

歪歪歪甜點更表示，他們還會在中午12點，讓工人們來店裡「邊涼冷氣邊食晏」，因為「大熱天，吹冷氣，食慾提升了，便當吃完了，下午就有體力好好發揮了！」，又大讚工人們甚有家教，不但會自行收拾枱面，亦會幫餐廳椅子擺正，故再反問「為什麼不能跟我們使用同一間廁所？」。

現在是黑人解放前的南方嗎？還禁止工人進店？你坐的木頭椅子、放餐盤的桌面、倚靠的牆面、我們使用的吧台都是這些工人手工做的。

歪歪歪甜點指工人們在進門前已經盡力保持店面乾淨，如「進門前盡力擦地」、完事後「開水沖刷地板」，因此對於他們仍遭人歧視感到十分氣忿，更因此決定休息5天，強調「不想再讓工人被歧視，他們以工人朋友為榮。」

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責任編輯：羅嘉欣