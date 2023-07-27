【超市大搜查】11款美白化妝水及乳液比拼　推介6款A級平價高保濕之選

▲ 11款美白化妝水及乳液比拼。

夏天陽光猛烈，美白是不少女士最關心的話題。日本雜誌《LDK》最近評測11款美白化妝水及乳液，比較保濕力、成分和使用感，當中有6款被評為A級，大部分品牌都可在香港購買。

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《LDK》搜羅市面11款平價化妝水及乳液，包括MUJI、肌研、Momo Puri等熱門品牌，並進行以下3項測試：

保濕力

在手臂上分別塗抹一定分量的化妝水和乳液，2小時後用儀器測量皮膚的水分，比較使用前後的數值，評估產品的保濕力。

成分

由專家檢視產品成分表，對美白、抗炎、抗衰老及保濕4種成分進行評估。

使用感

測試產品是否易於塗抹、不黏膩。

綜合評價以保濕力和成分為重點，完整測試結果如下：

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在本次測試中，明色化粧品藥用抗皺美白化妝水/乳液，以及Keshimin滲透保濕化妝水/密封乳液，獲評為「最佳之選」。《LDK》指出，兩個品牌的產品含豐富美容成分，保濕力高，可為肌膚補充水分，有助解決夏季皮膚煩惱。

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責任編輯：羅嘉欣