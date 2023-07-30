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【最後道別】女兒在「頭七」靈異收到亡母短訊　打開後一見畫面忍不住淚崩

親子 18:08 2023/07/30

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女兒在「頭七」靈異收到亡母短訊，一打開忍不住淚崩。

台灣一名女網民在母親過世後，靈異地在「頭七」當天收到亡母訊息，事後女網友認為是母親在天之靈向自己傳訊息，忍不住思念落淚。

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該名女網民在網上發表自己的奇幻經歷，被轉貼至facebook靈異公社。她憶述，當時其亡母正處於「頭七」，即人去世後的第六日晚上到第七日早晨，大眾一般認為亡者會於該時段回家探望親人，而女網民卻在當天靈異地收到來自亡母的空白訊息。

由於母親生前目不識丁，一直使用舊式摺疊手機，故女兒認定該條空白訊息，正是亡母向自已道別的一種方式。她事後回想起與母親之間的經歷，最後忍不住思念落淚。

女兒在母親「頭七」當日，竟收到她的短訊。（Facebook靈異公社圖片）

不少網民安慰她，認為母親只是以另一種方式守護女兒，相信她也不想看到女兒哭。其實現實中也有不少人士指出，自己在親人去世後，收到短訊或在夢中遇見的事。眾人皆認為這只是親友與自己聯絡的一種方式，甚至有人曾因為訂製了iPhone14燒給亡父，當天晚上就夢見父親罵他浪費金錢的搞笑經歷。

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責任編輯︰王明芳

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