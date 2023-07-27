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【阿晶自殺】微辣前經理人輕生引廣泛關注　品牌宣布停止跟阿丞合作+下架廣告片

娛樂 14:25 2023/07/27

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

跟微辣有合作的品牌「24 STORAGE」宣布停止合作關係。

YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）離世。日前，阿晶在個人社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，表示自己曾遭恐嚇、網絡欺凌等。

跟微辣有合作的品牌「24 STORAGE」宣布停止合作關係，並將廣告片全數下架。

【阿晶自殺】好友發公開信為微辣前經理人出頭　一群愛護阿晶的朋友：願你在天堂得到快樂

（FB圖片）

停止與阿丞合作

「24 STORAGE」於FB撰文寫道：

近日澳門有網絡紅人輕生事件，引起廣泛爭論。
24 STORAGE 現宣布停止與微辣旗下藝人阿丞的所有合作，並將廣告片全數下架。
本公司鼓勵大家珍惜生命，遇到難題，總有方法解決。

【阿晶自殺】微辣前經理人輕生引關注　加蔥現任儀仔澄清沒搶好友男友

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