【書展2023】會展管理公司書展首推「綠在會展」行動　回收接近2,300公斤廚餘轉廢為能

▲ 會展管理公司於書展首推「綠在會展」廚餘廢物回收行動。（會展管理公司提供）

香港會議展覽中心（管理）有限公司於今年香港書展首次推行的「綠在會展」廚餘廢物回收行動，共回收接近2,300公斤的廚餘，廚餘將送往政府屬下廚餘處理設施O・Park1，轉廢為能。

會展管理公司在一連7天的書展舉行期間，於會展大會堂的美食區（Food@Grand Hall）及參展商用膳區（Food@Hall5E），設置多組廢物分類回收桶，會展小夥伴「嚟妮」更化身「綠在會展」大使和小朋友玩遊戲，答中有關廚餘分類問題即獲贈美味爆谷。

除推動廚餘分類回收，會展管理公司自去年起，已推行塑膠保鮮膜回收計劃。此類保鮮膜大都應用於展覽品的運輸和交付上。為鼓勵主辦機構及承建商參與回收保鮮膜作循環再用，會展管理公司在展覽進館和撤館期間，特設置大型「回收籠」，以便回收。計劃自去年7月推出至今年6月底，已成功回收接近4,900公斤的塑膠保鮮膜。

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責任編輯：楊佩瑩