  • 34°C
香港時間 : 2023727日 (週四) 16:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【書展2023】會展管理公司書展首推「綠在會展」行動　回收接近2,300公斤廚餘轉廢為能

社會 15:16 2023/07/27

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

會展管理公司於書展首推「綠在會展」廚餘廢物回收行動。（會展管理公司提供）

香港會議展覽中心（管理）有限公司於今年香港書展首次推行的「綠在會展」廚餘廢物回收行動，共回收接近2,300公斤的廚餘，廚餘將送往政府屬下廚餘處理設施O・Park1，轉廢為能。

會展管理公司在一連7天的書展舉行期間，於會展大會堂的美食區（Food@Grand Hall）及參展商用膳區（Food@Hall5E），設置多組廢物分類回收桶，會展小夥伴「嚟妮」更化身「綠在會展」大使和小朋友玩遊戲，答中有關廚餘分類問題即獲贈美味爆谷。

除推動廚餘分類回收，會展管理公司自去年起，已推行塑膠保鮮膜回收計劃。此類保鮮膜大都應用於展覽品的運輸和交付上。為鼓勵主辦機構及承建商參與回收保鮮膜作循環再用，會展管理公司在展覽進館和撤館期間，特設置大型「回收籠」，以便回收。計劃自去年7月推出至今年6月底，已成功回收接近4,900公斤的塑膠保鮮膜。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：楊佩瑩

相關文章

【47人初選案】岑敖暉抗爭派記招提否決預算案　何桂藍指岑非抗爭派發言人
今日 13:53
【47人初選案】岑敖暉抗爭派記招提否決預算案　何桂藍指岑非抗爭派發言人
【交通意外】元朗私家車失控撞向店鋪　司機輕傷送院
今日 14:42
【交通意外】元朗私家車失控撞向店鋪　司機輕傷送院
【酷熱天氣】天文台錄36.1度創7月最高氣溫紀錄　上水曾一度突破38度
今日 15:00
【酷熱天氣】天文台錄36.1度創7月最高氣溫紀錄　上水曾一度突破38度

你可能感興趣

【47人初選案】岑敖暉抗爭派記招提否決預算案　何桂藍指岑非抗爭派發言人
今日 13:53
【47人初選案】岑敖暉抗爭派記招提否決預算案　何桂藍指岑非抗爭派發言人
【交通意外】元朗私家車失控撞向店鋪　司機輕傷送院
今日 14:42
【交通意外】元朗私家車失控撞向店鋪　司機輕傷送院
【酷熱天氣】天文台錄36.1度創7月最高氣溫紀錄　上水曾一度突破38度
今日 15:00
【酷熱天氣】天文台錄36.1度創7月最高氣溫紀錄　上水曾一度突破38度
美食 書展 香港會議展覽中心

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【欲哭無淚】豪花166萬首期入住養生村　退休夫婦3年後被迫搬走血本無歸
14:23 2023/07/26
【欲哭無淚】豪花166萬首期入住養生村　退休夫婦3年後被迫搬走血本無歸
【母女關係】73歲婦與女兒開聯名戶口 洗碗30年儲$77萬棺材本全被女兒轉走
14:59 2023/07/24
【母女關係】73歲婦與女兒開聯名戶口 洗碗30年儲$77萬棺材本全被女兒轉走
【軟飯王】名校畢業做足13年軟飯王 其貌不揚男生10個方法留住女人心
14:32 2023/07/25
【軟飯王】名校畢業做足13年軟飯王 其貌不揚男生10個方法留住女人心