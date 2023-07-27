【三隧分流】三隧8.2起實施「633」收費　西隧8.6實施易通行

▲ （資料圖片）

運輸署今日（27日）宣布，政府將於8月2日（星期三）零時零分接收西隧後，在三條過海隧道，即西隧、紅隧和東隧，實施「633」固定收費方案。

「633」固定收費方案的詳情如下：

下調私家車使用西隧的固定收費至60元，同時調整紅隧和東隧的收費至30元；

過海的士收費三條過海隧道全日劃一25元。與現行附加費安排相同，在非過海的士站上的士的乘客須支付去程及回程隧道費（即共50元）。東隧亦將不設無載客的士收費類別

其他車輛種類的隧道費不變。

在8月2日零時零分，西隧及東隧將短暫封閉約5分鐘，以便更新收費設施。

駕駛者需留意由香港西區隧道有限公司售出以繳付西隧費用的隧道費代用券，以及現時提供的商業推廣優惠，包括深宵優惠及贈券等，將隨專營權屆滿而終止。

另外，西隧將於8月6日（星期日）上午5時起實施「易通行」，而東隧則於8月27日（星期日）上午5時起實施，取代人手及自動收費亭。屆時駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，無須停車或排隊付款。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚