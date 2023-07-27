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【冰上火花】王智騫拍劇愛上冰球運動　與柯煒林黃溢濠組隊參加業餘賽

娛樂 15:34 2023/07/27

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（左起）黃溢濠、王智騫、柯煒林組冰球隊「Crew」。

王智騫（Martin）去年憑ViuTV偶像劇《I SWIM》增人氣，今年乘勝追擊，再度參演ViuTV青春劇《冰上火花》；拍攝期間Martin更由此愛上冰上曲棍球運動，最近他還夥拍同劇演員柯煒林、黃溢濠等人組成冰球隊「Crew」參加業餘聯賽，非常熱血。

談到組隊契機，Martin透露：「早在《冰上火花》臨近煞科時，已經有興趣同其他演員組織冰球隊，加上劇中又有真正嘅冰球員，所以我哋好順利地組成『Crew』。」

【I SWIM】王智騫為拍劇由潺仔操成鋼條　飾爆肌學霸阿帆勁搶眼

Martin（右一）享受和隊友一同奮鬥的過程。

粉絲到場支持賜力量

曾自認是「運動白癡」的Martin笑言，平日除了做gym，甚少接觸其他運動，因此首度參賽相當緊張：「今次參加呢個聯賽，我好想盡力做好，所以我哋一得閒就會夾時間練波！最難忘係第一場比賽，當時我有叫『Doctor』（王智騫粉絲名稱）嚟睇，雖然第一次正式比賽好緊張，但係佢哋到場支持反而令我定好多。」

不過問到他是否有意成為職業球員時，他隨即耍手擰頭：「始終只係學咗大半年，技術上都好難追得上，所以唔會朝職業球員進發；不過我會繼續玩冰球，因為已經喜歡上呢項運動，同埋我好鍾意同隊友一齊努力、向住共同目標前進嘅感覺，令我好開心好滿足。」

王智騫（Martin）與《冰上火花》演員組成冰球隊「Crew」參加業餘賽事。

孖范麒智拍旅遊節目

除忙於拍劇、出席各大時尚活動外，近日Martin與好友范麒智（Kenji）亦獻出「第一次」，二人首度擔任旅遊節目主持，高顏值組合備受外界關注！身兼演員、模特兒和業餘球員等多個角色，Martin卻坦承被主持人身份考起：「今次係我第一次做主持，所以事前做咗好多準備，亦都發現做主持真係好難，需要不停表達對食物同景點嘅感受，成日搞到我個腦好亂。」

拍攝旅遊節目最怕「幸福肥」，Martin則表示無有怕：「我哋一日食好多餐，但係無肥到，因為我有自備健身用具，一有時間就做gym。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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