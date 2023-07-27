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【MIRROR演唱會】Mo父事故1年後交代李啟言近況　李盛林：呢52個禮拜好似過山車

娛樂 16:40 2023/07/27

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李盛林接受HOY TV專訪。

MIRROR演唱會在2022年7月28日的第4場演出時，在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，令兩位舞蹈員受傷，事故至今將4個月，當中受傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫。

演唱會事故發生近一年，阿Mo父親李盛林一直在撰寫代禱信，李牧師最近接受HOY TV新聞部訪問，公開錄音談及阿Mo目前情況。

【李啟言傷勢】Mo父首談So Ching退出COLLAR　李盛林：蘇芷晴與Mo同走漫長路

李牧師：好似過山車咁

阿Mo受傷近一年，李牧師形容：「呢52個禮拜好似過山車咁」，他再次多謝醫護人員為兒子搶救生命，並指阿Mo目前仍需接受很多治療。

他指醫護團隊正強化阿Mo頸椎以下一些神經線、肌肉、關節，不令肌肉關節導致萎縮。他也有感謝神、感謝各方的支持。

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「四肢開始恢復一些感覺」

在最新一封（第52封）代禱信中，李牧師也提到阿Mo的最新情況：

I. 從臥床，視線只看到冰冷感覺的天花板，到現在頸部可以左右有限度的轉動，能看到窗外上帝創造的天地；

II. 從四肢不能動彈躺平床上，到藉著外骨骼和踏步電激機械人雙腳得到正面的刺激，藉此可輔助移動；

III. 從四肢沒有感覺 到開始恢復一些感覺

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撰文 : TOPick柴犬出動

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