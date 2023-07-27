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【歐遊注意】熱浪襲南歐意大利達44°C高溫　媽媽戶外餵母乳男嬰疑中暑身亡

育兒經 16:44 2023/07/27

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歐洲南部多個國家近日受熱浪襲擊，普遍氣溫高達攝氏40度以上。（法新社）

極端熱浪席捲歐洲南部，歐遊熱點意大利、西班牙及希臘等地中海國家普遍超過攝氏40度高溫，當中意大利一個小鎮日前氣溫高達攝氏44度，一名媽媽抱著男嬰在晚上出門散步期間，在戶外餵母乳，豈料男嬰疑中暑死在她懷裡，但死因仍有待確認。

據英國《鏡報》報道，意大利薩丁尼亞島（Sardinia）南部市鎮誇爾圖丘（Quartucciu）於20日氣溫飈升至44度，男嬰父親Andrea Melis、母親Loredana和祖父母當晚約10時半到Raffaele Piras廣場散步，當母親在廣場抱著兒子餵哺母乳時，兒子突然失去知覺，救援人員到場後證實男嬰死亡。

目前尚未確認男嬰是否死於中暑或是否有先天性健康問題，死因仍有待檢驗。報道指出，年幼的嬰兒不像成年人能夠自行調節體溫，更容易受天氣影響，因此醫生認為高溫可能是男嬰的致命原因。

誇爾圖丘市長皮蘇（Pietro Pisu）表示，調查仍在進行中，但這場悲劇對當地居民造成很大影響。

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科學家：地球恐變地獄

而氣象部門預料，意大利南部局部地區氣溫將高達攝氏46度，薩丁尼亞島及西西里島（Sicily）的氣溫也預料高達45度，部分地區更因高溫引發山火。至於另一旅遊熱門國家西班牙的馬德里和塞維亞氣溫也將超過40度。有氣候科學家警告，各國如不採取措施應對氣候暖化，地球恐怕會變地獄。

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責任編輯︰林綺玲

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