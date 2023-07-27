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【破毒強人】蔣志光親證離巢想寫劇本　透露TVB有提出挽留：想停一停做其他事

娛樂 16:42 2023/07/27

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TVB新劇《破毒強人》將於下周一（7月31日）首播，今日（7月27日）陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、蔣志光、朱智賢、郭柏妍等人出席劇集宣傳活動。

TVB資深綠葉蔣志光效力無綫逾30年，早前有消息指他在2022年已經跟TVB完成所有合約，而翻查TVB藝人名單中亦不見蔣志光的名字，疑似正式離巢。

【資深綠葉】蔣志光效力無綫逾30年　在官網藝人名單已除名疑正式離巢

親證離巢

蔣志光接受TOPick訪問親證離巢一事，指《破毒強人》是其告別作：「合作暫時終止，我都想停一停做做其他事。（之後會做甚麼？）例如音樂，拍戲以及我最想寫劇本。（幾時開始有不續約的念頭?）因為做了太多年，一直都一部接一部，沒有時間思考，都想做自己喜歡的事。」又指可能轉做部頭形式，隨時可再合作，並大讚今次《破毒強人》監製羅永賢永遠讓他演不一樣的角色。

談到TVB有沒有挽留你，他說：「有，主動找我，亦不是條件不適合，只是最主要我自己做了那麼多年，想停一停。」

蔣志光親證離巢。（陳慧安 攝）

想做音樂及寫劇本

提到想做音樂方面，是否會想推出歌曲重拾歌手身份，蔣志光表示不會，反而可能會作曲。

至於談到公司有不少資深演員逐一離巢，令不少觀眾大感可惜，對此蔣志光說：「我也感到可惜，大家都在公司做了那麼多年，不過世事很難說，不停會變，如果是喜歡這行，我相信一定會再見。」

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記者：陳曉柔

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