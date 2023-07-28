【親子好去處】兩大商場攜手呈獻森夏綠花園 讓家長小孩從打卡體驗綠色環保

▲ 兩大商場攜手呈獻森夏綠花園感受不一樣夏日

上水中心購物商場及MCP One將軍澳新都城中心一期，已於7月15日至8月20日為顧客帶來清新怡人的夏日打卡場景「森夏綠花園」，讓大人小朋友透過不一樣的打卡場景，學習綠色環保，享受寫意悠閒綠色暑假！

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「森夏綠花園」打卡場景

智能花互動體驗、綠色再生裝置及室內智能水耕種植園配合森林主題佈置，感受大自然的美。顧客走近巨型智能感應花朵下，花瓣便會燦爛地展開並發出光芒，讓您與花朵和諧互動，營造魔幻的視覺效果，是絕對不能錯過的打卡位！

綠色再生裝置

綠花園內擺放多個由可回收廢棄物改造拼砌的綠色再生裝置，喚起大小朋友關注「減廢惜物」，推動實踐綠「惜」生活態度。當中包括：車輪椅及輪軚花圃、環保之鋁、繽紛拼布樹頂@MCP One、魔幻螢火蟲燈飾、花之輪@SSC、環保卡板座。以上打卡位置全部均由回收物料製造，家長和小朋友一同打卡時更可教育疏子環保的重要性。

室內智能水耕種植園

由本地獲獎創科團隊水耕細作Farmacy HK主理，以全方位智能方式控制室內種植環境，讓大眾近距離觀賞農作物由發芽到成長的整個過程，展現綠色智慧科技如何融入生活，讓城市自給自足。

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顧客只需消費滿指定金額，即有機會換領時尚又實用的森夏環保隨行套裝，一套三件消暑小物包括手提風扇、太陽傘和隨行玻璃杯，讓您在炎炎夏日時刻保持清爽涼快；或參與活動主題Eco Game —穿越環保森林遊戲，提高參加者對環保回收意識丶減少浪費，成功完成遊戲還有機會獲得水耕細作出品香草或商場餐飲商戶現金券(好叉好味@MCP One 和eurogogo@SSC)；另亦可報名參加綠色小學堂（綠色森林盆景及植物．印工作坊），親手製作個人化的綠色小品，將綠意帶回家。

除此以外，兩大商場為回饋顧客，特設最高消費賞活動，禮品總值達$12,000。活動期內，單日消費最高的十六名顧客登記參加「最高消費賞」將有機會獲贈期間限定的夏日戶外禮品。連串豐富獎賞，定必讓各位顧客食、玩、買更盡情！

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責任編輯︰王明芳