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【煽動言論】涉社交網發20段煽動言論　63歲商人認煽動罪囚3月

社會 16:23 2023/07/27

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西九龍裁判法院。（資料圖片）

63歲商人涉在網上發表鼓吹「港獨」和「台獨」及《願榮光》卡啦OK版共20段言論，昨（26日）承認1項作出具煽動意圖的作為罪，今（27日）於西九龍裁判法院被判監3個月。裁判官判刑時指，被告的言論雖沒有鼓吹暴力，但內容偏激、尖銳及帶憎恨性，遠超一般批評，內容亦提及通關及維吾爾族學生失蹤等話題，非陳腔濫調，煽動行為不論程度高低均屬嚴重，須判阻嚇性刑罰。

被告江達權（63歲），報稱商人，承認作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，事發於2022年12月28日至2023年6月26日。

《國安法》指定法官、主任裁判官羅德泉判刑時指，貼文反應一般，閱覽人數不多，沒有很負面或激烈的回應，被告沒有利用社交脈絡作平台。

惟裁判官指，當時社會氣氛雖已平伏一些時日，但仍有人耿耿於懷，如有人稍為重提舊事，恐會死灰復燃，風險不容忽視。被告又以情緒易受波動的人為目標，訊息在境外亦可看到，貼文內容非陳腔濫調。

裁判官續指，雖案情嚴重性偏低，潛在風險不太高，但涉危害國安的煽動行為不論程度高低均很嚴重，影響深遠，有必要判處阻嚇性刑罰。裁判官指從求情信可見被告已上寶貴一課，最終判處3個月監禁。

案情指，警方網絡巡邏時發現，被告於涉案時間發表共20段容公眾瀏覽及具煽動性的陳述或圖片。貼文包括「《願榮光歸香港》管弦樂團/合唱團/Karaoke版」、「真係好X討厭共產黨，共產黨不滅，世界沒有和平」等。

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記者：陳曉欣

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