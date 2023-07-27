【縱火傷人】涉酒後闖賓館襲擊職員兼縱火　雙程證漢認傷人等罪囚逾38個月

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2022年元旦翌日九龍城發生傷人案，37歲持雙程證酗酒無業漢，疑於酒後赤裸上身闖入賓館，以垃圾桶擊傷男職員後試圖燒毁床單。涉案無業漢早前於區域法院承認被控傷人等共3罪，暫委法官今（27日）判刑時指，被告有酗酒問題，重犯機會高。法官指涉案現場只有1條樓梯，一旦發生嚴重火災，禍及大廈居民，後果嚴重，就3項控罪，判監38個月，另因違反緩刑令，須執行10天刑期。

持雙程證來港的被告馮錦明（37歲，報稱無業），早前承認傷人、縱火及刑事毁壞共3罪。

辯方求情時指，被告來港前於內地為1名農夫，月入約3,000元，被告因飲酒後失控而干犯本案，案發前與事主沒有交集，並非有預謀犯案，又指被告現已認清自己的潛在問題。

暫委法官判刑時指，早前替被告索取的心理及精神科報告顯示，被告有酗酒問題，酒後變得暴力及不能預測，重犯機會高。暫委法官又指，被告在案發前曾干犯襲擊致造成身體傷害罪，被判監10天，緩刑1年，被告在緩刑其間干犯本案。

暫委法官指，被告與七旬事主互不認識，在沒有預謀下向事主施襲，令事主未能進行防護，被告其後跟隨事主步出房間，襲擊事主至倒地後，再以垃圾桶施襲，事主在無力還擊下，只能高聲求救。暫委法官指，幸好事主未有受到永久性傷害，然而其心靈受到的創傷難以想象。

暫委法官續指，被告攜同酒精搓手液到場，可見是有計劃及有意圖犯案。警方於被告縱火後不久便到達現場及撲滅火種，然而在涉案現場只有1條樓梯出入，一旦發生嚴重火災，不單危害賓館內的人，還禍及大廈內的居民，後果嚴重。

暫委法官就3項控罪判監3年2個月，由於被告在緩刑其間犯案，需執行原有刑期，故此被告總刑期為3年2個月10天。

案情指，被告於2022年1月2日赤裸上身走入九龍城雅莉豪華別墅，以酒精搓手液噴向區姓事主，又試圖點火，並在點火不果後兩度向區額頭揮拳講被告其後跟隨區至隔離房間後再踢倒區。被告以垃圾桶擊打了區頭部數下，警方到場後發現房間內的床單起火，但火勢微弱。

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記者：梁錦麟