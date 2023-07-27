【首爾斬人案】33歲疑犯身材矮小感自卑　曾搜尋荷里活廣場兇案細節

▲ 首爾斬人案疑犯曾搜尋本港荷里活廣場兇案細節。

南韓首爾新林地鐵站上周五（21日）發生隨機斬人案，造成1死3傷，33歲男疑犯當場被捕，被控謀殺和謀殺未遂罪。警方日前公開疑犯的身分及相片，有當地傳媒報道，疑犯在行兇前曾於網上搜尋本港荷李活廣場斬人案細節，以及精神病院資料。

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根據韓媒報道，疑犯21日下午約2時，在首爾新林站4號出口，持刀刺死一名年約20歲的男子，並在附近襲擊3名男子。疑犯行兇後遇到警察，隨即棄械投降，他當場被捕，又對警察表示，因為生活過得悲慘，「不想活下去」，希望讓其他人痛苦。

首爾警察廳昨（26日）召開記者會，考慮到案件的嚴重性，並引起社會大眾不安，決定公開疑犯的身份和長相。33歲疑犯趙宣（조선，音譯）曾有暴力犯罪等3宗案底，身高約1.68米。他向警方供稱，一直因為身材矮小感到自卑，並羡慕條件比自己好的同齡男性，相信這可能是他專門挑選男性下手的原因。

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在調查期間，疑犯又聲稱自己患有抑鬱症，但警方翻查他由2013年至案發當日的精神疾病治療紀錄，卻未有發現任何特殊情況，警方再對疑犯進行精神病測試，並調查他的犯案動機。

據《朝鮮日報》報道，疑犯曾搜尋本港荷里活廣場斬人案細節，以及「送入精神病院」、「逃離精神病院」及「入院費用」等資訊，並在犯案前將手機恢復成原廠設定，並將自己的手提電腦砸毀。

新林站斬人案發生後，疑引起模仿效應，近日南韓網絡上接連出現殺人預告。警方在本周二（25日）拘捕一名20多歲男子，他涉嫌在網上發文，聲稱「要在新林站殺害20名女性」，並上傳刀具照片，該名男子在周二向警方自首後被捕。

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責任編輯：羅嘉欣