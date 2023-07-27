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【颱風消息】熱帶低氣壓正集結在西北太平洋　未來數天大致移向琉球群島以南

社會 16:41 2023/07/27

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熱帶氣旋正集結在西北太平洋，未來數天大致移向琉球群島以南。（梁偉榮攝）

熱帶氣旋杜蘇芮會大致移向福建南部至廣東東部沿岸地區，一號戒備信號會在今日（27日）下午至晚上維持。天文台預料本港普遍吹強風的機會不大，改發更高熱帶氣旋警告信號的機會較低。不過，下周或有機會再起風暴。

熱帶氣旋「杜蘇芮」明早最接近本港，會在香港以東約400公里掠過，並登錄福建南部，天文台指改發更高熱帶氣旋警告訊號的機會不大。而受杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，本港明日將持續酷熱；天文台總部今午更錄36.1度，是7月份有記錄以來的最高溫。

杜蘇芮晚上11時，集結在香港以東約510公里，天文台預料其向西北偏北移動，時速約22公里，大致移向福建南部沿岸地區。

根據天文台地球天氣，一個熱帶低氣壓正集結在西北太平洋，未來數天大致移向琉球群島以南海域。

（天文台地球天氣）

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記者：黃穎津

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