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【起底】41歲男子涉嫌在社交平台披露他人身份證副本　被私隱專員公署拘捕

社會 16:42 2023/07/27

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（資料圖片）

一名41歲中國籍男子涉嫌在未經事主的同意下在社交媒體平台的個人帳戶中披露事主的個人資料，包括身份證副本等，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定，今日被私隱專員公署拘捕。

公署調查顯示，事主曾於2020年與另一名人士發生金錢糾紛，至去年12月，有人在一個社交媒體平台的個人帳戶內發布了一條包含事主個人資料的訊息，要求事主還款。事主被披露的個人資料包括英文姓名、手提電話號碼、相片及香港身份證副本，從中可以看到事主的中文姓名、英文姓名、香港身份證號碼、出生日期、性別，以及事主的照片等。

公署指，會繼續調查案件，而被捕男子獲准保釋；提醒市民，身份證載有屬敏感的個人資料，隨意或惡意在未經當事人的同意下披露或轉載身份證副本，可以構成「起底」罪行。違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁五年。

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責任編輯：黃小冰

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