【中大改革】校友等人刊聯署聲明反對議員方案　校董梁英偉去信支持議員方案

▲ 香港中文大學。（資料圖片）

一批中大校友及相關人士今日在報章刊登聯署聲明，指3名立法會議員發出的私人草案，未經中大校董會審視和通過，對此深表遺憾，促以2016年方案為基礎。中大校董之一，新亞書院校董會主席梁英偉，今日亦去信草案委員會主席梁美芬，表明支持議員提出的草案。

發起聯署的楊于銘在社交網站上指，至今有1300名校友聯署。聲明指，明天下午會將聯署交予草案委員會。

聯署聲明促請以2016年重組校董會方案為基礎作修訂，包括︰

1）立法會議員在校董會的席位，由目前三席減至二席

2）校友評議會代表所佔席位，由目前三席減至二席

3）由大學監督委任的校董席位維持六席，其中包括校董會主席、副主席及司庫三席

4）校長及常務副校長的任命，由校董會的三分之二以上成員通過

梁英偉︰校董會成為校長的「橡皮圖章」

梁英偉今日亦去信梁美芬，表明支持議員校董提出的改革草案。他批評現時校董會內的校董主要是大學僱員，令校董會成為校長的「橡皮圖章」，無法有效監管中大的管理，認為要盡快改制，改善中大管治。

梁英偉在信中舉例指控大學管理層，指在中大更改校徽事件上，校方管理層沒有全面徵詢校董會及校友意見，遭強烈反對才作罷，張宇人追查更改校徽設計的開支，管理層未能交出資料。

鄧家彪質疑中大過去沒提反建議

另外，有份提出改組中大校董會私人草案的工聯會立法會議員鄧家彪在報章撰文，質疑中大過去8個月沒有聯絡3名議員校董商議修例，亦無直接於校董會提出反建議，反而在改革中大草案二讀審議階段才提出大量修訂，反問「是支持中大改革，還是想拖垮改革？」

鄧家彪又斥校方毫不避嫌，未得校董會同意及校董會主席支持下，積極游說不少立法會議員成立法案委員會，「詆毀草案及要求修訂」。他強調，立法會議員是代表公眾參與香港中文大學的管治，認為校董會過去有如「橡皮圖章」，代表公眾利益的議員校董更需要發揮作用，帶頭推動修例。

梁振英︰中大管理層「架床疊屋」

前特首梁振英今日在社交網站發公開信，指絕對支持《2023年香港中文大學（修訂）條例草案》，並希望可盡快完成，改善中大管治質素。他批評，中大管理層「架床疊屋」，現時校董會內的成員主要是大學僱員，而任命升遷均由校長決定，質疑校董會是校長的「橡皮圖章」，無人監管校長及管理層。

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責任編輯：戴朗希