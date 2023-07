【優惠】8月foodpanda著數一文看清　焦點：外賣折實$140送$500優惠券

▲ 8月foodpanda推出多項優惠(陳靜儀攝)

炎炎夏日,想安在家中品嚐美食,可以行用外賣平台,foodpanda 8月推出多項優惠,只需結帳時優惠碼即享折扣,焦點有外賣買滿$180減$40,再送16張美食外送及自取優惠券,總值$500。名額有限,先到先得。受條款及細則約束

新客戶優惠

首次訂購外賣或生活百貨滿$160 輸入優惠碼「FP23NEW」 可享$40折扣。優惠期由即日起至12月31日,適用於新客戶首張於應用程式滿$160(不連運費)的訂單。

pandapro優惠

會員專享優惠:

無限次免運費

無限次精選美食外賣75折,餐廳包括:茶色生香、大快活、金記冰室、炑八韓烤、十二味等。

每月外賣自取95折優惠券,外賣自選餐廳包括:百分百餐廳、齊柏林熱狗店、牛奶冰室、 添好運等

指定餐廳堂食低至75折

pandamart、foodpanda mall及生活品牌禮遇

pandapro會員專享信用卡優惠

以World 或World Elite 萬事達卡訂購美食外送、外賣自取或生活百貨即享以下優惠:

滿$200減$30,輸入優惠碼「MC30」,優惠期由即日起至12月31日。適用於滿$200 (不連運費、包裝費及其他費用)之訂單。每周名額有限。

滿$300減$60,輸入優惠碼「MC60」,優惠期由即日起至12月31日。適用於滿$300 (不連運費、包裝費及其他費用)之訂單。每周名額有限。

pandapro會員專享美食外送低至7折限時優惠:

茶皇殿點心專門店 - 7月31日至8月6日,滿$120即享7折

新會員首月免費登記pandapro

新會員輸入優惠碼「TRYPRO」可以免費登記pandapro一個月會籍,成為pandapro會員專享無限次免運費及更多優惠。優惠期由即日起至10月31日。

登記pandapro 6個月計劃送戲飛

輸入優惠碼「MOVIEPRO」可以$320登記pandapro6個月會籍,額外送2張英皇戲院電子戲飛(價值$280),電子戲飛將於登記後30 日內透過註冊電郵派發。 優惠期由即日起至8月31日。受條款及細則約束,詳情參考 https://bit.ly/3XLSATG

AlipayHK x pandapro (目前於foodpanda網站訂閱pandapro時不能使用折扣優惠碼。)

pandapro12個月計劃優惠

使用AlipayHK付款及輸入優惠碼 「ALIPAYPRO12M」可以75折登記pandapro一年會籍。優惠期由即日起至12月31日。

pandapro6個月計劃優惠

AlipayHK用戶輸入優惠碼 「ALIPAYPRO50」可以5折登記pandapro半年會籍,必須使用AlipayHK付款以享用優惠。 優惠期由即日起至8月31日。

星展銀行 x pandapro

pandapro6個月計劃優惠

星展銀行信用卡持卡入輸入優惠碼 「DBSPRO50」可以5折登記pandapro半年會籍,必須使用星展銀行信用卡付款以享用優惠。優惠期由即日起至8月31日。

美食外賣/自取/到會優惠

美食外賣優惠

指定地區限定 - 減$40再攞$500美食外送及自取優惠券

輸入優惠碼「 GET500 」, 優惠期 由即日起至8月31日。適用於滿$180(折扣後及不連運費)的美食外送訂單,每張訂單最高折扣為 $40;其餘16張優惠券(總值$500)將會於啟動首次優惠碼後14日內自動存入帳戶;如啟動首次優惠碼的訂單被取消,餘 下優惠券將不會存入帳戶。每人限用一次。

譚仔三哥星期三限定優惠

兩餸米線加購煳麻辣椒豬肚只需$16 或蒜辣雞翼尖只需$11;素過小橋米線加購青瓜/ 黑白雲耳只需$9。優惠期由即日起至8月9日,逢星期三。

密密嗌麥當勞滿$150減$20再攞$200優惠券

輸入優惠碼「 DAYDAYMCD」,優惠期由7月28日起至8月27日。適用於麥當勞滿$150(折扣後及不連運費)的美食外送訂單,每張訂單最高折扣為$20。

其餘9張優惠券(總值$200)將會於啟動首次優惠碼後14日內自動存入帳戶;如啟動首次優惠碼的訂單被取消,餘下優惠券將不會存入帳戶;每人限用一次。

pandapro會員專享美食外送低至7折限時優惠:

茶皇殿點心專門店 - 7月31日至8月6日,滿$120即享7折

外賣自取優惠

foodpanda 外賣自取全日低至6折

pandapro會員每月外賣自取95折優惠券 指定餐廳包括 : 譚仔三哥、敏華冰室、八方雲集鍋貼水餃專門店、齊柏林熱狗店、丸龜製麵、上海姥姥 、華御結

首次使用foodpanda外賣自取服務

訂購滿HK$100並輸入優惠碼 「PU328」 即享HK$50折扣優惠。 隨後將會送多總值HK$278的折扣優惠。優惠劵將分別於首次使用優惠碼後的2個月份內自動存入帳戶。 優惠期由8月1日起至9月30日

其餘8張優惠券(總值$174)將會於啟動首次優惠碼後14日內自動存入帳戶;另外6張優惠券(總值$104 )將會於啟動首次優惠碼後37日內自動存入帳戶;如啟動首次優惠碼 的訂單被取消,餘下優惠券將不會存入帳戶;每人限用一次。

譚仔三哥星期三自取限定優惠

外賣自取叫兩餸米線加購煳麻辣椒豬肚只需$12.8或 蒜辣雞翼尖只需 $8.8 。過小橋米線加購青瓜/ 黑白雲耳只需$7.2。優惠期 由即日起至8月9日,逢星期三。

現有客戶foodpanda 指定地區 每日即搶外賣自取優惠:

每日打開「外賣自取」頁面,點擊「即搶優惠券」圖像,即可搶先獲得外賣優惠券。成功搶到後,自動存入「優惠券」即可使用。適用於特選地區滿指定金額的外賣自取訂單;只限即日使用。

到會優惠

顧客首次使用foodpanda訂購到會 (Catering)

輸入優惠碼「NEW500」首張訂單滿$2,500即享$500減免。優惠期由即日起至8月31日。每個帳戶只限享受優惠一次。

有關美食外賣/自取/到會的信用卡/電子支付優惠

Alipay 優惠

1. 周末美食外送85折,輸入優惠碼「ALIPAYFOOD15 」 只適用於星期五至日美食外送訂單,每張訂單最高折扣為$50;優惠期至2023年8月31日。

2. 平日外賣自取減$5,輸入優惠碼「ALIPAYPU5 」 只適用於星期一至四外賣自取訂單,每張訂單最高折扣為$5;優惠期至 2023年8月31日。

PayMe 消費券優惠

1. 美食外送滿$200減$30,輸入優惠碼「PAYMECVS30 」。優惠期7月16日至8月17日。

2. 外賣自取滿$120減$20,輸入優惠碼「PAYMEPU20 」。優惠期7月16日至8月17日。

Citibank

Citi The Club信用卡優惠,全新Citi The Club信用卡賞你4% Club積分簽賬回贈。適用於以Citi The Club信用卡付款的美食外賣、外賣自取訂單。推廣期至2024年3月31日 。 Club積分回贈受回贈上限所限制;受條款及細則約束。

