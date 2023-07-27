【靈異事件】極猛凶宅連帶走6條人命　業主感嘆：不想再出租害人

▲ 台灣一間極猛凶宅，接連帶走6條人命。

租屋最怕遇上凶宅，台灣有網民分享一間位於台中的出租單位，在出租期間共有4人於屋內喪命，另外有2人也疑似受影響，結束生命。最終由特殊清潔公司清理後，物業再沒有出租，而業主也感嘆表示「不想再出租害人了」。

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有網民在Facebook群組「靈異公社」發帖，指該物業位於台中，起初先租給一對學生情侶，後來二人即將畢業時，女方因經歷男友出軌、被男方毆打等事件，最終選擇輕生。

其後業主為該物業進行法事，之後一對姐妹租了該物業。未料入住不久後，姐姐卻固定在半夜2時，固定去客廳一個地方待著。妹妹為此感到奇怪，幾次問姊姊後，姐姐卻說自己在睡覺。然後在3個多月後，姐姐便在同一個地點離世，妹妹放工回家目睹，當場嚇到哭不出來，後續也有為此進行法事。

及後業主以「比市價還低近3成」的價格出售該物業，並委託中介前來。中介平時都會堅持在下午2時前結束帶人睇樓，而在某天傍晚6時多，中介帶人睇樓後回公司開會，出現「眼神不對」的問題。第二天中介就失蹤，及後竟被發現命喪在該物業內。但由於物業要出售，業主便沒有再做法事。

最終，一名知道該物業歷史的投資客，以58萬元新台幣購入物業，並在整理後再出租。惟憾事依然不絕，包括房屋出租公司一名女職員、對面鄰居，以及最後一名租客都接連身亡。

該物業其後由一間特殊清潔公司進行清理。而在過程中，只要超過下午3點，任何人入屋內都會感到非常不舒服。最終在清理完畢後，該物業再也沒有出租，業主僅表示「不想再出租害人」。自此該物業就大門深鎖，只剩2樓一戶住戶。

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責任編輯：羅嘉欣