【抗癌小鬥士】鄭中基義助血癌男童圓音樂夢 10歲癌童迷上打鼓擊出正能量

5年前不幸患上罕有病骨髓增生異常症候群的勞衍斐（Jarvis），需要停學並進行多次化療及骨髓移植，曾因高燒要入深切治療部，一度面臨生命危險，幸好後來康復起來。

原來Jarvis一直有個夢想，希望擁有一個屬於自己的音樂會。願望成真基金（Make-A-Wish Hong Kong）被他的故事打動，為他送上一個舞台演出機會，於今年4月舉辦他首次的「小型音樂會」，並邀得藝人鄭中基擔任幕後作統領，讓音樂會能順利完成。

由發現患重病到實現多年的夢想，Jarvis說：「患病令我學懂珍惜，不要放棄，堅持追求理想。」

▲ 10歲的Jarvis現已康復，活力充沛。(黃建輝攝)

笑對逆境人生

現年10歲的Jarvis，笑容滿面，說話幽默，談起5年前的病發經歷，沒有一點傷感，像訴說別人的故事，正能量滿分。「我當時只有5歲，真的不知發生甚麼事，只係覺得經常打針抽血好痛、好辛苦。」

坐在Jarvis旁的媽媽Alice就娓娓道出來龍去脈。「他讀K3第二個學期，某日忽然流大量鼻血，多得從口裏吐血出來，於是便立即入急症室。醫生替他止血及抽血檢查，發覺血色素好低，可能有一些隱疾。於是我帶他到私家醫院驗血，卻仍未找出原因，但醫生卻說血指數有點異樣。於是他爸爸透過一位教授安排Jarvis到瑪麗醫院抽骨髓，最後證實患上罕見的骨髓增生異常症候群。」

▲ 住院期間他經常要打針抽血，骨髓移植後更曾因高燒要入住ICU。(被訪者提供)

兒子患上重病，做母親的當然痛在心。「他食得行得走得，平時無乜病痛，沒有想過會患上癌症，所以聽到消息後整個人崩潰。當時我帶着Jarvis到腫瘤科見醫生，我從沒有想過會跟他到這個地方，同場更發現還有其他患病的小朋友，當時我很痛心。」

為母則強，媽媽抹乾眼淚選擇勇敢面對。Jarvis開展了一連串的治療，要經常到醫院抽血打針，還要接受輕量化療減慢病情惡化，Jarvis當時疲倦不堪。Jarvis說：「我好唔舒服便經常喊及發脾氣，媽媽為了安撫我，便買了一部iPad俾我，但我經常好攰, 根本就無精神玩。」

心情如坐過山車

醫生說Jarvis年紀較小，最佳的治療方法是骨髓移植，當時找到3位骨髓合適的人，但要等待他們的回覆。「其中兩位不知甚麼原因最終不願意捐，最後一位則要時間考慮，我當時心情像坐過山車般，知道Javis患病時我感到絕望，當知道有適合骨髓時又重燃希望，但在等待捐贈者答覆期間就相當緊張，過程相當煎熬。」

幸好，一個月後傳來好消息，這位人士願意捐贈骨髓，Jarvis一家歡喜若狂，並立即開始進行治療。由於治療期間Jarvis抵抗力差，曾試過不適要緊急入院。「在接受骨髓移植後，Jarvis曾出現小量排斥，心跳到二百幾，高燒維持3、4天，要入住ICU。」

由發病到完成治療，大約大半年。Jarvis現在已康復，只需定期回兒童醫院抽血檢查。

▲ 鄭中基及機動電視台為Jarvis的音樂會揀選歌曲，更陪同練習及綵排，亦擔任形象指導及拍攝造型照。(被訪者提供)

回望過去，Alice自言有不少辛酸史。「當時他確診時，我佗住弟弟差不多出世，坐月時我情緒很差，因好擔心Jarvis。由於醫生話要我們一家人盡早驗血，看看是否遺傳，於是我坐月第十二朝便立即去醫院抽血。」

問到Jarvis的難忘事，他笑言中秋節在「電話」中食盆菜。「中秋節我入了醫院，媽媽及婆婆去食盆菜，媽媽跟我視像通話，我只靠個電話『食』及睇，感受節日氣氛。」

還有他康復出院回家時跟弟弟初相遇的情景。「我返到屋企，立即攬住剛出世不久的弟弟，仲被家人笑屋企有兩個光頭仔。」

願望成真開音樂會

Jarvis康復後重返校園，一直喜歡音樂的他，患病前學習鋼琴，後來卻迷上打鼓。「媽媽有次帶我睇concert，我咁大個仔第一次去這麼大規模的音樂會，感覺很震撼。我見到有一位樂手打鼓，充滿節奏感，表演很出色。」他在2019年開始學習打鼓，至今已4年。

後來，他參加了今年4月由願望成真基金舉辦，並在香港迪士尼樂園度假區的贊助下完成的「願望成真基金25周年─願望月慶典」，這活動主要為3至17歲患有重病的兒童達成願望。願望成真基金被Jarvis的經歷打動，於是決定送上一個舞台演出的機會，令他願望成真。基金更聯絡鄭中基（Ronald）及其機動電視台（RTV）團隊，以及音樂人鄧建明擔任幕後統籌。

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願望成真基金願望團隊項目經理吳嘉華（Calvin）說：「Ronald主要做音樂會幕後籌備工作，包括演唱會細節及海報設計等。」

Jarvis自言當知道有自己的音樂會，感到相當興奮。「我一直有個願望是希望開一個演唱會，我以前都曾在學校表演，大約100位觀眾，全是老師及同學，但今次有400位觀眾，全是陌生人，真的有點緊張。」

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幸好Ronald不停向他派定心丸，並教他不少音樂知識。「Ronald個性隨和又搞笑，經常叫我不用緊張。在音樂會上我計劃唱《身體健康》歌曲，Ronald話我唱歌個key太高，建議我把key調低，很用心的教導我。」

演出前的最後綵排，Jarvis覺得仍未充分準備。「記得final rehearsal練習打鼓，我跌了兩、三次鼓棍，當時擔心水準未達標。」幸好當日正式表演，Jarvis一氣呵成演唱5首歌曲及表演打鼓，表演精采並順利完成。

▲ Jarvis學了打鼓4年，水準相當不錯。(被訪者提供)

表演期間，更發生一段感人的小插曲。當他在唱《身體健康》，藉此向媽媽及婆婆在他患病期間不眠不休照顧自己，當時他一時感觸落淚，泣不成聲，Ronald立即走上台送上一枝清水，讓他喝一口再繼續唱下去。

Jarvis自言患病經歷讓他更懂得珍惜現在的一切，更希望透過今次的表演答謝家人、朋友、醫護人員及骨髓捐贈者。同時更鼓勵其他病童，生命很重要，要勇於面對不同挑戰，不要放棄，堅持追尋自己的夢想。

記者：招美寶