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【請食飯黨】內地女騙徒觀塘街頭「搵食」 遭港男絕招KO事敗速逃

親子 17:23 2023/07/28

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

全球騙案飆升，騙徒不時利用一些靚仔靚女作利誘，願者上吊。繼之前的迷魂黨及借錢黨後，近日大埔更出現「請食飯黨」，這類「請食飯黨」更由大埔進攻到觀塘。日前港男網民於Facebook群組「X官塘老母群組」上發布影片，自爆於觀塘街頭被兩名疑似內地女子要求他請食飯，網民沒中招，更想帶她們返警署，不過兩女亦十分醒目，見勢色不對，便雙雙逃去無踪。

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主動搭訕要求請食飯

男網民當日在觀塘街頭遇到兩位疑似內地女子，主動上前跟他搭訕，更要求男子「請食飯」，男網民心知遇上女騙徒，於是便將計就計，他假意被兩女色誘並指想帶她們「食好嘢」，其實是直接帶兩人返警署，但後來兩女見勢色不對，突然匆匆逃跑。他在片中寫道︰「2個大陸女人叫我買嘢食比佢！無問題，帶你去警署買，行行下佢哋見我唔係去apm，就問我帶佢哋去邊？我話帶你哋去「食好嘢」，佢哋見唔對路就走，即刻影低佢哋2個樣先，又走得幾快，影唔切。」

男網民本想影低兩人「真面目」，可惜兩女跑得太快，只能拍下她們的側面，她們兩人跑入APM商場，期間男網民不斷問她們︰「你們去哪？」她們卻頭也不逃之夭夭。

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網民猜測兩女想偷竊

「請食飯黨」片段一出，網民即熱烈討論，有網民大讚男子機智，立即拍下影片警世︰「啱喇！影佢！」、「幹得好」，原來不少港男亦曾被兩女搭訕︰「我昨晚遇過，冇理佢」、「啱啱先喺觀塘撞完」，網民更猜測︰「食嘢只係開場白，佢哋係想呃你住宿費」、「一個引你注意，一個偷嘢」，更有網民搞笑指︰「好窮，背脊衣服通窿了」、「咁嘅樣都呃到食，港男有無咁肌不擇食？」

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