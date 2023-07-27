【破毒強人】陳豪再演反派感雀躍盼有驚喜　胡定欣不怕屢演女強人觀眾冇新鮮感

TVB劇集《破毒強人》將於下周一（31日）播出，今日（7月27日）陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、蔣志光、朱智賢、郭柏妍等人出席劇集宣傳活動。

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沙聲演出再演反派過戲癮

陳豪（阿Mo）與胡定欣在劇中演中演毐王與毐后，二人一同接受TOPick 訪問，提到阿Mo今次特別以聲沙沙演繹，他說：「自從聽了這個故事後，這個角色是癌症未期的病人又是曾經的黑社會巨頭，是一個大毐王，要讓觀眾感受到他是就來會死的人，所以在聲線方面要作出變化。（全套劇都要以沙聲演出，會否很辛苦？）少許，我也有很長時間在沙聲之中，對我來說感覺並不陌生。」

談到自《使徒行者2》再演反派，是否過足戲癮，阿Mo說：「絕對是，其實很難得開這個題材，我覺得作為演員更加雀躍，演一些未嘗試的東西。雖然我曾經做過很多古惑仔，但相隔多年後可以再演放低了很久的角色，重新再令觀眾有新鮮感。」

▲ 陳豪與胡定欣第四度合作。（陳慧安 攝）

四度合作演女強人不怕悶

至於定欣與阿Mo多年來合作無間，她指今次與對方第四次合作：「第一部是《鬼同你OT》已經有8年，經歷了這幾次的合作，我覺得各自成長，今次先將我們放在這部劇集角色，是一個很好的時間。」

提到定欣演的角色都是女強人，對多次演強人角色會否怕觀眾覺得沒有新鮮感，定欣說：「表面上角色是女強人，雖然之前演醫生也是女強人，但只是一個標籤而已，最重要這個角色背後做甚麼才是最重要，強不強只是一個角色狀態。」

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不知蔣老師離巢

另外，《破毒強人》為蔣志光的離巢告別作，問到他們會否感可惜？阿Mo與定欣表示不知道蔣老師離巢，也是今天才得知，阿Mo直言：「我很欣賞蔣老師在這部戲的演出，他一直以來也是很出色的演員，今次他演一個很兇惡的黑幫，拿捏得很好。他沒有簽TVB的確有點可惜，我相信大家將來會有機會再合作，我覺得他也是屬於TVB的靈魂之一。」

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記者:陳曉柔