【新手爸媽】90後運動公關夫婦另類育兒法　帶著女兒去開工當親子活動效果意想不到

運動公關Gordon(邱益忠)和波鞋設計師Wing(梁嘉詠)，兩人育有兩女，分別3歲及3個月大，作為新手爸媽，他們自有一套的育兒方式，由於夫妻工作忙碌，假期都要出席新gym開幕及不同的活動，為了不忽略兩個女兒，他們都會帶同女兒一齊工作，gym房變遊樂場，不犧牲親子時間之餘，也讓女兒了解爸媽的工作，讓小朋友融入父母的生活。

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夫婦倆都是大忙人，Gordon和Wing就找出方法去平衡工作及家庭，Gordon都自責沒有太多時間陪家人，所以在假期又要工作的日子，惟有帶同女兒一齊工作，將新gym room變成遊樂場，「去到有甜品食，有舞獅睇，甚至乎可以做運動，女兒好開心。」遇著有運動比賽，Gordon也會帶同女兒去感受氣氛，久而久知，竟然有意想不到的效果，有日女兒跟他說:

爸爸我著波衫，佢會覺得穿波衫去睇波才是開心位。

Gordon說有時帶女兒去電台或電視台訪問，都會帶女兒去，突然間女兒又學會了幫人影相，又學會影相如何去擺pose，性格比以前更外向，而且他們發現女兒當得知爸媽要工作時，會特別乖巧合作，Wing說:

想小朋友融入大人生活，不是我們去融入他們生活。

▲ 齊齊錫錫妹妹。曾嘉文攝

培養女兒運動的興趣

運動的精神鍛鍊出堅強的意志及不放棄精神，Gordon坦言疫情期間，因為gym房都強制性關門，沒有運動之外，他體重一度升到205磅，他就制訂「日行萬步」的計劃，一家人去參與，Gordon笑言每日晚飯後都會和太太及女兒去「跑數」，至少行6000步才回去，有時女兒會扭抱，不過Wing就會出招叫她要堅持，一齊倒數餘下的步數，

將來有任何困難都有抗壓能力，是運動帶出的精神。

雖然兩個女兒只有3歲及3個月大，但Gordon及太太Wing都已經想好將來的選校準則，Gordon表示了解女兒讀書成績不會是最優秀，發覺她比較好動，想找一些小學或中學可以多一點運動，最好是教攀石或新興運動，希望家長同小朋友都玩那樣運動，沒有身高或體重限制，希望是女兒喜歡運動的人。

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90後媽咪兼顧家庭事業

90後的Wing年紀輕輕就當上波鞋設計師，在事業衝刺期決定結婚生B，當得知有了BB的時間都擔心事業會被耽誤，不過幸好有長輩幫手湊，加上做了媽咪後，發現原來媽媽的角色，在人生的經驗上是很重要，也對職場有幫助:

因為當我們再升一級，做管理層就會有下屬，如何體諒不同角色的同事，這個都很重要。

而Gordon就笑言會不斷鞭策太太，「我們結婚的時候我32歲，她25歲，男人32歲的時候未必很成熟，尤其經過結婚，有了小朋友之後其實處事會較成熟，會想一想究竟如何跟太太相處，有時她會很緊張，要想辦法如何安慰她，如何去做，反而有了兩個小朋友之後，事業上會更加專心。」

細妹出世家姐行為倒退

兩孩家庭很多時都會出現呷醋問題，細妹出生時家姐出現行為倒退的問題，Wing說:「家姐會講想住番你個肚入面，用奶樽食奶，本身戒片了，就穿回尿片，一開頭都覺得她行為倒退，我覺得這是她一個撒嬌及成長的必經階段。我是任由她做回BB，因為這是她抒發內心的不安，我都配合，叫她BB你乖呀，我同時都會給她多一點責任感，bb你可不可以幫我拿奶樽，慢慢教育，其實家姐是一個很厲害的角色，很幫得手，我們很需要家姐，慢慢她對家姐這個角色感到自豪，現在別人問她，他叫什麼名字，她會說:『我叫家姐』。

作為家中大女的Wing坦言家姐呷醋是很正常的現象，

我都是家中的家姐，我細個都會呷醋，我們的方式是，我佗緊妹妹的時候，都不斷教她，這個是你的禮物，將來他們會一齊成長，你有很多東西要教她，你是大家姐。

而Gordon在太太佗第二胎的時候，就跟大女說:「因為你好乖所以有個天使陪你」。所以她好期待，我要接妹妹返家時，我拜託我媽媽先在家中等待，就不是等家姐入來才發現多個BB，是她在等BB返家，但一開始的時候如果我們抱細女，她會斜視看一看，我就會抱實她，錫到佢驚，叫她不要呷醋。

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記者：陳麗薇