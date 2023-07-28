【美國研究】8大生活習慣助延壽24年　60歲開始都有效

▲ 美國研究揭8大生活習慣助延壽24年，60歲開始都有效。

美國營養學會（ASN）近日公布一項最新研究，指出只要在40歲時養成8種習慣，就能達致延長壽命的功效，多達24年。而即使是在60歲時，才做出微小改變，也仍然是有好處。

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綜合外媒報道，美國營養學會近日公布一項研究報告，收集2011年至2019年的問卷調查及醫療紀錄，分析逾70萬名年齡介乎40至99歲的美國退伍軍人數據，並從中計算他們的預期壽命，以及分析哪些生活習慣能延長其壽命。

結果發現，只要在40歲時養成8種生活習慣，平均壽命就能延長24年；倘若50歲開始，則能多活21年。而即使是在60歲才養成這些習慣，仍能延長壽命接近18年。點擊睇8大生活習慣：

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研究人員指出，這些習慣屬越早開始培養越好，倘若是在40歲、50歲或60歲時才做出一些微小改變，仍然是有好處。但研究也僅屬於觀察性，未能證明生活習慣及壽命之間，是否存有因果關係。

而研究也指，少郁動、使用類鴉片藥物及吸煙等不良習慣，也會大大影響壽命，死亡風險亦會因此提升30到45%。

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責任編輯：羅嘉欣