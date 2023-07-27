【節約能源】科大率先試用智能花灑宿生鬥慳水　Canteen月慳300即棄餐盒

▲ 目前科大將借出可重用餐盒的機器放置於學術大樓LG1樓的飯堂外。（科大提供圖片）

減少使用即棄餐具及節約用水，往往難以實踐。香港科技大學今日（27日）宣布，成功試行智能慳水花灑頭及「人工智能可重用餐盒借用系統」兩項減碳措施，分別由2月及6月中起，在短時間內已分別節省約100萬公升水，相當於7,700名香港人一天平均耗水量，以及節省逾300個即棄餐盒。有關措施將於今年秋季，在香港可持續校園聯盟旗下8間資助大學全面推行。

AI系統便利用家拍卡借還餐盒 秋季推展至八大

上述兩項減碳措施由「賽馬會綠續．源園」計劃（計劃）設計，由科大可持續發展及零碳辦公室為是次計劃的項目管理辦公室，負責統籌相關項目，以推動校園可持續發展。

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其中A.I.可重用餐盒借用系統由自動售貨機及逆向自動售貨機組成，分別用作借出及歸還餐盒，是首個於亞太地區高等院校推行的同類型系統。每部機可提供120個可重用餐盒，能24小時運作，機器內置鏡頭及人工智能物件辨識程式，用家以八達通繳付20元按金即可借用餐盒，按金會於歸還餐盒時全數退還。而用家歸還前無需清洗餐盒，使用過的餐盒均會由專業洗碗公司清洗，確保經消毒後再放回機器。校園內多所餐廳亦提供折扣優惠，鼓勵自攜餐盒風氣。

LED燈變色提示用水量 實時匯報宿生平均耗水量

科大亦於今年2月起在學生宿舍試行智能「慳水」花灑頭，鼓勵宿生縮短淋浴時間，節約用水。智能花灑頭內置水力驅動LED指示燈，可按照實際用水量轉換顏色，提示使用者趕快完成；同時每分鐘出水量低至6.6公升，表現比「用水效益標籤計劃」最高評級的傳統花灑頭更嚴格，節省用水多達26%。現時科大在兩座學生宿舍安裝了85個智能花灑頭，供超過1,000名宿生使用，網上及宿舍大堂更會實時顯示宿生平均淋浴時間和耗水量等數據，以提高宿生「慳水」意識。

科大可持續發展及零碳辦公室處長暨計劃督導委員會主席博浩德表示，兩項措施均以有趣及便利方式幫助用家改變習慣，實行至今甚受歡迎。兩項措施預計可於秋季在8間成員院校完成安裝，包括於8間大學合共17座學生宿舍安裝895個智能花灑頭，估計可供近6,000名宿生使用；計劃亦會透過舉辦工作坊、各類挑戰賽及獎勵計劃等方式進行全面推廣，培養學生自攜餐盒及建立良好用水習慣，促進校園可持續發展。

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責任編輯：馮琪雅