【育兒之道】教師媽媽一個方法清除子女考試壓力　拒絕補習：建立自信更重要

▲ 何秀玲覺得無論是學生、仔女也好，每個人都想有好成績，不用催谷，但要幫他們排除障礙，特別是心理方面，例如恐懼、煩躁、憂慮等等。（攝影：湯致遠）

曾當過中學、小學音樂老師的何秀玲，無論是養育自己的4名子女，還是退休後做代課，面對百厭的小朋友，她總能從中發掘他們的優點，並且不作虎媽或是惡老師，而是幫他們建立自信。「一個人要建立自信是很困難，但處理突發事件就是靠自信。」

何秀玲從中文大學音樂系畢業後，就在聖母玫瑰書院任教，後來因為要全心照顧兩個兒子，便毅然辭職，直至97年再重新投入教育行業。退休前任教於嘉諾撒聖瑪利書院，但都只是當半職。「因為我細仔是資優，有少許過度活躍，因此想有更多時間陪伴他。」

育有三子一女的何秀玲，教子女心得是「不用叻到盡，夠用就得」。「小學、中學不用太叻，有能力就夠，而且不值得為了成績傷感情，所以成績中上就夠了，慢慢進步感覺才會好。我細仔F.4時才拿進步獎，很明顯之前無盡力啦！」

▲ 何秀玲有4個小朋友，當年為了湊兩個兒子，做了9年全職媽媽。這是她的細仔。（圖片：被訪者提供）

縱使這樣，她仍然覺得沒有需要刻意催谷子女的成績，不想依賴補習。「如果你輔助得犀利，上到中學就無信心，捱得辛苦。依賴補習、model answer，思維就不夠跳脫。只有中小學無這些規限，大學才可以自由發揮。」她覺得作為父母，不應重覆老師的角色，所以不會教太多，讓他們自己摸索，找到就會有成功感。「無成就感是很難生存。」

何秀玲看重幫子女清除無謂的情緒障礙，例如恐懼、煩躁及憂慮等等。「考公開試難免緊張，我會拿當年我張Cert給他們看，我都只是得1B1C，不用緊張，無壓力。」幫子女建立自信，結果怎樣？三女會考考獲6A，拔尖入港大讀法律及政治與行政，而小兒則在中大讀繙譯，F.6時Mock Exam拿全校第一。

扮唔識才能溝通

是以當她退休後在學校代課，也是用不一樣的眼光，看待SEN小朋友。「有次我錯誤用了一枝不能擦走字跡的marker寫在白板上，正徬徨之際，有SEN小朋友自告奮勇出來教我。原來用返同一枝筆跟著字跡overwrite，一擦就得。那男仔好聰明，所以退休後不要收埋自己，就算小朋友也可以教到你，很amazing。」

她又試過教小學二年級的百厭仔時，有這樣的遭遇。「他問我識唔識拿消費券，還搶我手機幫我搞。他可能見我一把年紀，怕我不識IT，便很eager教我。我自己很喜歡教這些百厭仔，最叻扮唔識，這樣才會有溝通，無代溝，教子女也是一樣。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

面癱膝頭痛更年期湧現

何秀玲清楚記得還有幾年就退休的時候，身體出現各種毛病。「那時候要照顧『四大長老』，老爺及奶奶都有腦退化，一個好似有過度活躍，要扭出街，一個就虛弱，所以好辛苦。」有一天她發現自己眼睛不能清楚對焦，牙齒不能正常咀嚼歪了，而她的同事一見她面垂眉垂，便說她面癱。她記起自己弟弟面癱時，看西醫說無得醫無藥食，於是她立即走去看中醫。

「中醫師說今、明及第三天情況都會很差，叫我每天去針灸。我覺得好似得到重感冒咁，第三日病得很辛苦，到了第四日病情轉輕，醫師完全說中了。因此我一個月內每天都去針灸，後來才不用每天去，個半月就痊癒了。」何秀玲體會到，原來榮休也不容易，因為如果病況持續，連畢業禮表演也教不到，就要提早退休了。

她也曾出現晨僵，痛苦程度是刷牙時也不能直立，以為類風濕關節炎，檢查過不是，後來醫生朋友介紹做泰式推拿，做了大半年好有效，但收費不菲。

另一頭痛事就是膝頭痛，無原因，她在面書留意了那用鞋墊作矯正的中心半年（因為太貴不捨得），最後才訂造了3對鞋墊，但一對也要幾千元。「我本身是扁平足，一穿上去覺得關節好像自動在調節，人也挺直了，腰痛、膝痛也沒有了，快過食藥。」最初是試穿兩小時，慢慢加時，現在全日穿上也無問題。「就算企斜板也只是紓緩肌肉，不及根治源頭——姿勢錯誤那麼有效。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

退休帶導賞團發掘屯門歷史

何秀玲除了退休代課外，還參加了社企「不朽傳耆」的導賞訓練課程。「非常好玩，會教你設計路線、做資料搜集、帶團要注意的事項等，我對做research很有興趣。」這個活動還提倡長友共融，參加者有些是新來港的學生，透過做導賞員，讓他們有機會學習廣東話，融入社會，何秀玲覺得很有意思。

她是在2020年參與訓練，因此疫下也搞過網上導賞活動。「導賞員去到景點介紹，而參加者就在網上看，都有幾十人參加，次次都爆。」

何秀玲對導賞的投入程度，還成為了「不朽傳耆」的幹事及導師，她計劃開發新路線與教育有關。「80年代，屯門人口膨脹，學校操場也要變成課室，引起爭議。政府又試過資助建校，支付50%的費用，而想辦學的團體，有斬樟樹去賣籌募其餘的資金。但後來政府又要殺校，當時我幫學校做宣傳，逐間找區內的幼稚園，就發現許多幼稚園消失了。」

曾經投身教育界，因此這段屯門的教育發展史，將成為何秀玲計劃中的導賞內容。

記者：何小雲