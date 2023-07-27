【破毒強人】何廣沛首演聾啞人士有挑戰　郭柏妍望做星女郎不敢「挑機」蔡思貝

TVB劇集《破毒強人》將於下周一（31日）播出，今日（7月27日）陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、蔣志光、朱智賢、郭柏妍等人出席劇集宣傳活動。

劇中郭柏妍（Rosita）與何廣沛演一對青悔竹馬的好朋友，有不少對手戲，二人一同接受TOPick訪問，分享拍攝點滴。

何廣沛在劇中演啞巴，要學習手語，加上因二人為青悔竹馬關係，故廣沛特意安排簡單的手語讓她用在對白中，令大家出來的感覺真的像認識多年的朋友。

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首演聾啞人士有挑戰

談到廣沛今次首次演聾啞人士，直認很大挑戰：「在開拍兩三個月，我已經學習手語，上了十幾堂，更考了一個初級試。我找了聾啞人士教我手語，體驗是很不同，老師用手語，而我用肢體動作溝通，真的用他的世界，了解手語的文化和意思，那個學習過程很寧靜，而自己也很專注，能感受到他們的內心世界。」

▲ 郭柏妍與何廣沛有不少對手戲。（陳慧安攝）

盼做星女郎

至於Rosita指其角色原本是一個初出茅廬的女生：「當出來工作後，發現這個世界有很多黑暗的一面。（有沒有甚麼難度？）這套是第二次較多戲份的角色，有成長的變化過程，都很大挑戰。」

提到早前周星馳宣布將開拍新片《少林女足》，Rosita亦有拍片自薦，對此她說：「如果有機會都想向他學習，因為他的電影都是非常有名，不知我有沒有這個機會。（「挑機」蔡思貝？）我比不上她，她真的拍得相當好。」

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記者:陳曉柔