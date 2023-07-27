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Sinead O'Connor生前最後發文曝光　未能走出喪子陰霾用「哭泣」形容自己人生

娛樂 18:49 2023/07/27

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Sinead O'Connor逝世終年56歲。

愛爾蘭著名女歌手Sinead O'Connor在7月26日逝世，終年56歲，令一眾歌迷傷心。而她的家人為保其私隱，沒有公布Sinead O'Connor的死因。

英媒報道指，Sinead O'Connor離世前在個人Twitter發的最後帖文，講到17歲兒子Shane去年自殺身亡一事。

Sinead O'Connor當時回應網民一則叫大家用emoji來形容自己的人生的貼文，她一口氣貼出10個「哭泣」emoji，附以hashtag「#我17歲兒子2022年自殺身亡」(#lostmy17OldSonToSuicidein2022)。

她同時寫形容Shane是她一生最愛、靈魂之燈，「他是唯一一個無條件愛我的人。」此外，Sinead O'Connor又曾分享一系列慘情歌，其中一首註明獻給「所有自殺孩子的母親」。令一眾歌迷看得十分心痛。

愛爾蘭歌姬Sinead O'Connor離世　終年56歲曾受情緒病困擾

用歌曲宣揚和平

Sinead O'Connor於愛爾蘭首都都柏林（Dublin）出世，少年時在青年中心被修女教導結他，因此成為唱作人，她發表過約10張碟，最為著名是翻唱Prince的《Nothing Compares 2 U》，她的光頭形象亦深入民心。

她一直敢為社會及戰爭而發聲，並在歌曲宣揚和平信息。

喪子之痛打撃精緒

可是，Sinead O'Connor的17歲兒子Shane Lowry在去年1月6日失蹤，隔天警方尋獲Shane Lowry屍體，Sinead O'Connor去去年1月8日悲痛發文透露兒子選擇輕生：「願他安息，也希望再也不會有人效仿他的做法。」

喪子之痛對她帶來重大打擊，而Sinead O'Connor一直受精緒病所困，屢傳自殺未遂。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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