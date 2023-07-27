【有條件釋放令】將擴大有條件釋放令範圍　自願入院惟有刑事紀錄改為強制羈留

▲ (曾耀輝攝)

鑽石山荷里活廣場上月2日發生斬人案，39歲無業男涉嫌在商場內購入行兇的刀，再在三樓襲擊2名份別22及26歲女子，導致兩人死亡。事件令外界關注精神科服務發展。事件事發近兩個月，醫管局就目前有暴力傾向病人下的有條件釋放機制提交初步建議，精神健康諮詢委員會今開會討論。

醫務衞生局副局長李夏茵表示，擬將目前的自願入院但有刑事紀錄人士，以及於入院期間有暴力傾向人士，改為強制羈留，以使出院時可以實施有條件釋放令

不過因應有條件釋放是全面及嚴格的限制，暫時無意慾將有意圖自殺人士納入。

另外，當局計劃為有條件釋放令下病人增加條件，包括以遙距影像觀察病人服藥情況、抽血及尿液樣本，測試病人有否服藥，以確保病人定時服藥。醫管局會訂立臨床指引及守則，當為病人處方較新的藥物及注射藥物，需要符合臨床條件才轉為口服藥。

李夏茵亦指，當局日後會加強考慮病人出院是否能得到足夠支援才批出有條件釋放令。醫管局亦會按照現行的跨專業個案機制，自動於最多2年時間內，審視病人的有條件釋放令。她補充，覆核的時間視乎病人的個別情況，病人可以少於一年就需要進行覆核。

李夏茵表示，目前就擴大有條件釋放的適用對象是方向性建議。局方發言人補充，除了將目前的自願入院人士納入有條件釋放需要以修例方式處理，其他措施計劃於今年內完成。

李夏茵指，明白社會有意見認為機制是限制病人自由、但需要於病人健康、安全以及病人權益之間作出平衡。

至於早前會議提出的10項措施中，提出會加強個案經理人手、以及優化醫管局及社署於個案經理的溝通，剛會於今明兩年實施。另外，因應實行社區治療令會影響病人的權益，當局暫不擬實行。

黃仁龍表示，委員會同意有條件釋放機制適用範躊過於狹窄，同意可以擴闊範圍，不過強調需要於資源及人手上配合，包括醫療專業人員覆核個案的人手需要增加。他指，有條件釋放機制需要提供更及時、適切的支援，包括個案經理跟進的密度及深度、人手不足時調撥有經驗的人員跟進嚴重個案。另外亦應增加家人及照顧者資源。

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記者：陳展棋