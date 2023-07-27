【精神科服務】將擴大有條件釋放令範圍 自願入院惟有刑事紀錄改為強制羈留

▲ (曾耀輝攝)

鑽石山荷里活廣場上月2日發生斬人案，39歲無業男涉嫌在商場內購入行兇的刀，再在三樓襲擊2名分別22及26歲女子，導致兩人死亡。39歲姓司徒被告被控謀殺罪，還押候審。

精神健康諮詢委員會召開會議，討論醫管局就有條件釋放的結論。醫務衞生局副局長李夏茵表示，計劃將本來自願入院患者、但發現有刑事紀錄人士，以及於入院期間有暴力傾向人士，改為強制羈留，出院時可以實施有條件釋放令，亦會研究將有條件釋放令範圍擴大至意圖自殺人士。

李夏茵指，當局日後會加強考慮病人出院是否能得到足夠支援才批出有條件釋放令。醫管局會按照現行的跨專業個案機制，自動於最多2年時間內，審視病人的有條件釋放令。她補充，覆核的時間視乎病人的個別情況，病人可以少於一年就需要覆核。

當為病人處方較新的藥物及注射藥物，需要符合臨床條件才轉為口服藥。會為有條件釋放令下病人加強條件，包括以遙距影像觀察病人服藥情況、抽血及尿液樣本，測試病人有否服藥。當為病人處方較新的藥物及注射藥物，需要符合臨床條件才轉為口服藥。

上次會議中的10項措施中，提出會加強個案經理人手、以及優化醫管局及社署於個案經理的溝通，以讓病人於病情惡化時可以得悉，並進行及早介入。李夏茵指，10項措施會於今明兩年實施。另外，目前未有一致研究發現社區治療令可以減低病人風險，亦會限制病人人權及自由，暫時看不到引入社區治療令的需要。

李夏茵表示，明白社會有意見認為機制是限制病人自由、但需要於病人健康、安全以及病人權益之間作出平衡。她表示，擴大有條件釋放範圍的建議是方向性，委員會通過後，如政府同意下，會調配相關資源支持這些方向，計劃於今年內完成。精神健康諮詢委員會主席黃仁龍表示，如需要擴大有條件釋放令的建議，需要修改法例。

黃仁龍表示，委員會同意有條件釋放機制適用範躊過於狹窄，同意可以擴闊範圍，不過強調需要於資源及人手上配合，包括醫療專業人員於覆核人手的增加。

黃仁龍表示，機制需要提供更及時、適切的支援，包括個案經理跟進的密度及深度，於人手不足時調撥有經驗的人員跟進嚴重個案。他亦表示，應增加家人及照顧者資源，當病人病情惡化時，家人及照顧者有認知及渠道，與醫護人員聯絡、並作出適時跟進。

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記者：陳展棋