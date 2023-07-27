【長池世錦賽】何詩蓓第三名晉級100米自決賽　明晚爭牌

▲ 何詩蓓以總成績排第三，晉級明晚100米自由泳決賽。（法新社）

在日本福岡舉行的世界游泳錦標賽，今日（27日）繼續進行賽事，香港女飛魚、東京奧運2面銀牌得主何詩蓓成功晉級100米自由泳的決賽，在準決賽以52秒90，總成績第三名晉級，香港時間明晚（28日）7時02分繼續向世錦賽衝擊獎牌。

港隊星將何詩蓓日前於主項200米自由泳「梗頸四」失落獎牌，但今日再戰另一主項100米自由泳，並未有影響心情，在初賽已展現強勢，以53秒15排初賽首名晉級準決賽。她編入第7組，同組有東道主、成功克服白血病日本名將池江璃花子，最終何詩蓓以53秒15率先觸池，以初賽總成績首名晉級準決賽。

何詩蓓今晚再出戰準決賽並編入第2組，同組有新任200自世績保持者、澳洲的奧卡拉瑾及澳洲的東奧100自冠軍麥基昂。結果何詩蓓游出52秒90、以總成績第三名晉級決賽，暫屈居於荷蘭的史甸貝根及奧卡拉瑾。

何詩蓓日前以第4名完成200米自由泳後，她在社交平台上表示︰「有時候你已經交出自己最好的表現，但還是不夠好，不過我還有明天（今天）的100米自由泳，繼續努力！謝謝各方的支持與關注！」明顯已收拾心情應戰比賽。

100自決賽預計於香港時間明晚7時02分進行，今日港隊除有何詩蓓爭逐獎牌外，歐鎧淳及何甄陶亦將分別出戰女子50米背泳及男子100米自由泳初賽。

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責任編輯：蘇文軒