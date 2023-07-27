【阿晶自殺】加蔥公開向阿晶道歉　宣布退出微辣：做咗嘅嘢要負責任

▲ 阿晶與加蔥曾為情侶。

YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）離世。日前，阿晶在個人社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，表示自己曾遭恐嚇、網絡欺凌等。

阿晶離開微辣前，跟加蔥是一對情侶，他們拍拖至前年分手收場，當時加蔥以自己是不婚主義為由向跟阿晶分手，但其後有指加蔥曾逼阿晶墜胎，不過加蔥否認並指墜胎是二人的共識。

現在阿晶離世，加蔥成眾矢之的。到今日晚上約8時，加蔥終於在自己YouTube以「對不起」為標題、全程黑畫面開直播。

直播長約8分鐘，他首先宣布退出微辣，稱：「我覺得做咗嘅嘢要負責任，所以我都喺度講聲退出微辣，唔希望因為我自己做過嘅嘢而影響到其他唔關事嘅人，同公司傾咗，今日已退出微辣。」

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強調沒逼阿晶墮胎

同時，加蔥承認墮胎的確影響阿晶情緒：「我同阿晶19年3月尾知道有小朋友，4月份唔要小朋友。」

而因為外間一直指他逼阿晶墮胎，故此他續指：「好多人話我迫佢，我講咗好多次真係冇迫到，由我哋有小朋友，我話可以生出嚟，一齊養，到後面大家傾咗好多，覺得唔係咁適合，所以我就唔想要小朋友，最後大家傾完決定唔要，呢個係事實。當然佢去當日，我冇陪佢，呢個係好錯嘅事，原因我唔多講，但呢件係錯事。」

▲ 加蔥與未婚妻儀仔。

澄清儀仔沒搶男友

他表示理解大眾想為阿晶討回公道，可是認為也有很多是「花生友」或未了解整件事，比如對一直有指他與阿晶一起時偷食現時的未婚妻儀仔，又或儀仔搶當時好友阿晶的男友。

加蔥澄清：「我同阿晶2021年1月分手，唔存在第三者，唔係話未一齊就想追第二個。我同儀仔21年10月份一齊，分咗手9個月一齊，長同短，交畀你哋判斷。」

另外，他承認阿晶的悲劇事件，自己有需要負上責任，並不想把其他「拉落水」，所以決定退出微辣。最後表示：「我同大家講對唔住、同阿晶講對唔住、同同事講對唔住，因為呢件事影響好多無辜嘅人，就係咁，再見大家！」

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