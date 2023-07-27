【有條件釋放令】 陳友凱︰籲當局評估擴闊釋放令所需資源　阮淑茵憂致反效果病人不敢入院

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與會的港大臨床醫學院精神醫學系講座教授陳友凱表示，部分有暴力傾向的病人，目前會選擇自願入院，以避免出院時需遵守有條件釋放令，同意需擴闊範圍。他指，擴闊有條件釋放令等同增加服務，認為當局應量化病人有條件釋放令擴闊後，相應增加的病人數量，以評估所需投入的資源。

醫衛局副局長李夏茵昨表示，擴闊有條件釋放服務對象範圍是方向性建議，但未有清晰說明修例的時間表。陳友凱向表示，會上未有得到更清晰的講法，關注實行的時間。他亦表示，機制是否能取得成效十分取決於實際運作，關注當局是否有足夠人手令服務「做得足、做得好」。

同樣與會的社區組織協會阮淑茵表示，認為要小心考慮擴闊對象，憂慮會引起反效果，令病人不願意入院。對於當局擬按病人情況，為病人定期進行覆核有條件釋放令。阮淑茵指，目前入院的人士均會每年覆核一次，盼當局加密覆核的次數。

不過今次會議中，鮮有提及不少過往討論的議題，例如精神科病人每次看診的醫生不同、普通及嚴重病情病人均接受同樣方式的治療等。陳友凱表示，會上有討論公私營合作的機制，相信可以分流病人，解決部分上述議題。不過目前公私營合作機制仍存在限制，希望當局盡快就提升計劃設時間表。

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記者：陳展棋