【提高警覺】大埔遇扒手遭拉袋圖偷銀包　港女大叫嚇退可疑男子︰後悔俾佢走咗

▲ 有港女在大埔遇上扒手，幸她及時發現大叫嚇退對方。

大家出入要提高警覺，避免被不法之徒有機可乘。近日有港女在大埔遇上扒手，遭可疑男子拉開手袋，意圖偷去銀包。幸她及時發現大叫嚇退對方，沒有財物損失，但她後悔情急下未能拍下男子的容貌。

該名港女於facebook群組「大埔 TAI PO」發帖表示，7月21日晚上約8時45分，她在大埔昌運中心附近，正步行前往搭巴士途中遇到扒手。她講述事發經過︰

突然feel到個手袋俾啲嘢扯住咗，回頭見到個男人，企喺我正後面，佢想扒我銀包。

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男子事敗離開

於是她即刻大叫，男子見事敗隨即離開，她表示「我一路啤住佢，佢一路望住我」。男子假裝沒事般行去附近的大埔文娛中心， 之後折返昌運中心，她當時正等候巴士，與男子距離太遠而未能影相。

我非常後悔 ，就咁俾佢走咗。我應該影佢相，或者跟住，佢再大聲叫，咪等全部人都知道佢係扒手！

港女形容可疑男子的特徵，他當時穿白色衫、牛仔褲，戴白色口罩，圓臉蓄短黑髮，身高約167至169cm，中等偏肥胖身材，估計年約35至40歲。她呼籲街坊，「大家小心！佢應該喺嗰度附近搵緊食」。

網民︰好彩你醒目

不少網民感謝她發帖提醒街坊，慶幸她沒被偷銀包，同時建議她報警。有網民表示，「好彩你醒目」、「大聲嗌，大把街坊幫你」、「前日有人話喺大埔廣場唔見咗個銀包」。點撃睇更多網民意見︰

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另有網民指近日在大埔大元邨亦遇到扒手，「俾人扯我背囊，佢開咗少少拉鍊，好彩我feel到即刻擰轉身」，她後悔沒影相。發帖的港女認為手法相似，不知是否同一人。

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責任編輯︰王明芳