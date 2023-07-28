【心臟衰竭】30歲男咳嗽2周不癒　每天坐著才能入睡檢查竟揭心臟衰竭

▲ 30歲男咳嗽2周不癒，每天坐著才能入睡，檢查竟揭心臟衰竭。

久咳不癒要注意，可能是心臟衰竭！台灣一名30歲男子咳嗽2個星期都沒有痊癒，隨後更出現走路、爬樓梯氣喘，脚部水腫等症狀，晚上更是咳到只能坐著入睡。結果就醫檢查發現肺水腫，是心臟衰竭的典型症狀。

最新影片推介：

台灣心臟內科醫師陳冠任在節目《醫師好辣》中分享案例，該名30歲男子一開始覺得咳嗽嚴重，以為是新冠肺炎，但多次自主篩檢均呈陰性，於是當一般感冒不予理會。隨後男子咳嗽2個多星期一直未見痊癒，並開始出現走路、爬樓梯氣喘；脚部水腫到按壓會凹陷下去難以回彈；晚上睡覺時更因為一躺下就咳，只能坐著入睡等症狀。

約持續1周坐著睡覺後，男子實在受不了便前往診所照X光，被告知是心臟問題。轉至大醫院後檢查發現，他的心臟非常大，且有明顯的肺水腫，是典型的心臟衰竭症狀。

陳冠任醫生解釋，心臟就像身體的一個泵，一直擠壓身體的血液並傳輸到該去的地方。當心臟擠壓的力度變弱時，血液就會累積在心臟，或周圍的器官，心臟就會越撐越大，排不出血液，肺部就會積水。

他指出，肺部就像海綿，「理論上海綿的孔洞是要裝空氣，可是現在裡面都是裝了水，所以能交換氣體的地方少了非常多。」至於男子只有夜晚咳嗽，是因為肺是直立器官。

當你站著的時候，就算有積水它也是淹在下面，但是躺下來的時候，幾乎整個肺都淹在水裡面，就會覺得特別難呼吸，好像溺水一樣。

因此，陳醫生指出，「夜間咳嗽」、「端坐呼吸」都是心臟衰竭的症狀，且後續檢查發現男子的心臟功能很差，一般人的正常超音波指數應在50分以上，年輕人至少要60分以上，但男子的超音波指數只有20，可見「心臟非常的沒有力氣」。

陳醫生表示，男子患病的原因有三高、作息不正常等，久而久之心臟功能就會退化。隨後醫生將男子身體多餘的水分處理掉，心臟縮小，人也不會喘了。他强調，長期下來還是要控制三高，以確保未來不會復發。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣