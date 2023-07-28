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【田徑女神】20歲新晉跨欄女神全國賽奪冠　美貌似IU爆紅盼踏奧運舞台

尖子教室 10:57 2023/07/28

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20歲夏思凝因美貌和實力爆紅。

全國田徑錦標賽近日於浙江衢州市舉行，其中來自湖南的「九頭身」美女夏思凝，年僅20歲就奪下生涯首面金牌，成為新晉的「跨欄女神」，原來她早於兩年前已因外貌神似南韓女星IU成為熱話，今次更憑著雨中撐傘領獎的美照再次爆紅，她的比賽影片、個人微博照片都獲媒體大肆報道。

在雨中撐傘領獎的畫面絕美。（微博圖片）

綜合中國媒體報道，在上周六（22日）舉行的全國田徑錦標賽女子100米跨欄決賽，20歲的夏思凝起跑時並不理想，排在選手中的後半段，慶幸及時調整節奏，在後段反超，最終以首名衝線，勇奪冠軍，其後夏思凝蹲在地上喜極而泣。

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她其後受訪時表示，對成績並不滿意，但因當日決賽在雨中進行，對參賽選手發揮造成一定影響。

除了亮眼的跨欄成績，夏思凝亦以高顏值備受關注，五官端正清純，18歲時已被指外貌神似南韓女星IU而爆紅。這次奪得全國錦標賽冠軍後，其在雨中撐傘領獎的畫面，更被網民激讚「又美又颯」、「偶像劇女主角」、「中國體育界第一女神」，抖音上亦有逾百萬粉絲。

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2003年出生於湖南邵陽的夏思凝，父親曾是邵陽市田徑隊隊員，不過，夏思凝並非從小練田徑，而是從中一才開始接受專業訓練，攻100米跨欄項目，她天賦突出，加上刻苦訓練，先後在世界中學生田徑錦標賽與世界中學生運動會，奪得金銀牌成績，且不斷刷新個人紀錄。

即使不斷受訓，她也沒有荒廢學業，如今在北京體育大學就讀，師從劉翔恩師孫海平，因此也被外界稱為「劉翔師妹」，而她最大的目標是希望站上奧運舞台。

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責任編輯：王明芳

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