【阿晶自殺】霍哥疑與微辣割席惹熱議　發文指阿晶曾對自己有恩

▲ 霍哥會離開微辣？

YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）離世。日前，阿晶在個人社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，表示自己曾遭恐嚇、網絡欺凌等。

在阿晶離開微辣前，曾與加蔥是一對情侶，二人拍拖至前年分手收場。阿晶離世，加蔥成眾矢之的。到昨晚上約8時，加蔥在自己YouTube直播並宣布退出微辣。

阿晶輕生後，微辣各藝人在社交網的一舉一動都備受關注，其中霍哥以黑底白字吐心聲之餘，更作出兩個IG上的改動，惹來網民熱烈討論！

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霍哥離開微辣？

霍哥被發現其IG自阿晶輕生後出現變動，他把IG簡介原先寫有「工作聯絡及查詢」的微辣電郵、微辣IG刪去，只有列明自己的Youtube channel名稱，再加上他把本來用作IG頭像的微辣十周年騷宣傳照轉走，即惹來與微辣割席，甚至是離開微辣的討論！

網民在討論區內表達看法：「割都好應該」、「佢夠片自己撈，商業代言反正都無」、「佢自己都講過搞到霍哥廚房都係阿晶幫佢」、「支持 退出微辣先係有責任嘅藝人」。

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霍哥吐心聲

在昨晚（7月27日），霍哥在IG限時動態中以黑底白字寫道：「收到很多訊息，但現在著眼點不應在於我，死者為大，讓家屬先好好處理後事，我的事，容後再說。」

霍哥更相當念舊：「她對我的恩，我當然記得。」

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