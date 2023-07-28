容祖兒因病再延期3場演出　Joey向歌迷致歉：聲帶康復得有點慢

▲ 容祖兒感冒未康復。

容祖兒因感冒未康復，故再度公布《Joey Yung Concert 2023｜ANOTHER SIDE...... JOEY · MY SECRET · LIVE》延期及重訂另外三場演出，包括2023年7月28日、2023年7月29日及2023年7月30日（共3場）場次。

主辦方表示經醫生診斷後，強烈建議她必須讓聲帶及身體多作休息。雖然祖兒情況已大為好轉，但公司仍希望她繼續休息以至完全痊癒，而不是勉强演出，故必須決定延期受影響場次，希望愛戴祖兒的樂迷可以多加包涵。

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祖兒聲帶逐步康復

祖兒也發文叫樂迷不用太擔心，她體狀況是沒太大問題的。最讓人困擾的是感冒病癒之後，聲帶水腫卻一直未好，引致無法有十足把握確保一個合乎水準的表演。

她說：「這段病了的日子，每天我也忐忑不安 ....一次又一次的改期，引來大家的不便，我心裡非常難過。但一個勇敢的人，在必要的時侯，就是要接受已發生的事，繼而堅定地選擇最適當的方法面對。

作為一個專業歌手，聲帶是我最重要的資產，我必須先讓聲帶完全康復才繼續演出，除了不讓餘下場次觀眾失望，更要確保不會弄壞身子才對得起所有愛惜我，對我有期望的歌迷。我的聲帶康復得有點慢，但還是一點點有好轉的，只是需要多一點時間。」