【颱風消息】熱帶風暴卡努移向琉球以南　天文台料發展成強颱風

▲ 天文台表示，杜蘇芮即將在廈門附近登陸。（陳靜儀攝）

天文台表示，超強颱風「杜蘇芮」今早在福建晉江市登陸，隨後移入內陸並逐步減弱為強烈熱帶風暴。不過另一位於西北太平洋的熱帶低氣壓，今日增強為熱帶風暴並命名為「卡努」。今晚（28日）11時，卡努集結在沖繩島之東南偏南約1,510公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約15公里，橫過西北太平洋。

隨著杜蘇芮遠離本港，天文台在今午12時40分，取消所有熱帶氣旋警告信號。晚上11時，杜蘇芮集結在南昌之東南偏東約170公里，預料向西北偏北移動，時速約28公里，移入福建及江西內陸並逐步減弱。

▲ (天文台截圖)

▲ （天文台「地球天氣」)

受其外圍下沉氣流，為本港持續帶來極端酷熱天氣，下午大部分地區氣溫上升至35度左右，明天（29日）及後天（30日）最高氣溫稍回落至33度。同時，受隨後的西南氣流影響，中國東南沿岸有驟雨及狂風雷暴。

天文台預測，明日（29日）大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大，氣溫介乎27至32度。吹和緩至清勁西南風，離岸間中吹強風。初時海有湧浪。展望星期日（30日）仍有幾陣驟雨。下周一及周二短暫時間有陽光及酷熱。

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