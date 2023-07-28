【李玟離世】李玟丈夫發聲明斥惡意造謠　Bruce否認爭產：不會參與財產分配任何事宜

▲ 李玟丈夫Bruce發聲明，強調不參與財產分配。

一代樂壇天后李玟（CoCo）本月5日離世，終年48歲，消息震驚中港台，一眾歌迷、親友無比痛心。李玟的喪禮將於下周一（31日）在香港殯儀館舉行，下午4時於該館一樓大禮堂設靈，翌日公曆2023年8月1日（星期二）上午10時30分大殮隨即辭靈出殯。

昨日（7月27日）有傳媒報道，李玟閨密爆料指其家人曾到訪分居丈夫樂裕民（Bruce Rockowitz）寓所，盼尋回李玟生前演出所穿過的百套晚裝裙。消息指一度遭Bruce方面留難，直到家人表示報警以盜竊案件處理，對方終交出約6至7套晚裝裙，包括2000年以首位登上奧斯卡金像獎演唱的華語歌手身份，表演時穿過的紅色旗袍。

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表明不參與財產分配

今日（7月28日）Bruce發出聲明，回應婚姻及財產狀況，他稱個別體惡意炒作，捏造並散布虛假資訊，發表侮辱、誹謗的言論，嚴重侵害了其和家人的個人隱私和名譽權，帶來巨大的困擾和負面影響。

他強調，所謂與李玟婚姻及財產狀況的言論嚴重背離事實，屬惡意炒作造謠行為，並指兩夫婦一直保持財產獨立，尊重李玟對其個人財產的一切安排，表明立場不會參與有關財產分配的任何事宜。

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聲明內容如下：

感謝廣大歌迷、網友對李玟CoCo的哀思和悼念，我們所有人都同樣祈願CoCo在天堂得以安息。 在與CoCo相關的報導中，出現了個別媒體為網絡流量惡意炒作，捏造並散佈有關我和CoCo的婚姻及財產狀況的虛假資訊，發表侮辱、誹謗我本人的言論（“侵權言論”），嚴重侵害了我和家人的個人私隱和名譽，給我和家人的個人生活帶來了巨大的困擾和負面影響。有鑑於此，我不得不對於不實言論，作出如下回應和聲明： 一、所謂我與CoCo的婚姻及財產狀況的言論嚴重背離事實，屬惡意炒作造謠行為。我和CoCo婚後一直保持財產獨立。我尊重CoCo對其個人財產的一切安排。我從來沒有，未來也不會參與有關CoCo財產分配的任何事宜。 二、相關人士及媒體應立即停止其侵權行為及刪除有關侵權言論。我已委託香港ZM Lawyers律師事務所，並已提供所有證據及指示，對拒絕刪除或繼續傳播不實言論的相關人士及媒體等採取進一步法律行動，包括及不止於向法庭申請禁制令及賠償，追究相關人士及媒體的法律責任。 再次呼籲廣大網友尊重客觀事實，遵守法律及尊重他人隱私，堅決抵制為博取流量製造爭議和矛盾的行為，理性表達對CoCo的哀思之情。 特此聲明！ 2023年07月27日

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