【KO曱甴】港男淘寶￥1.2曱甴屋3小時活捉上百曱甴　力讚產品3優點：好掂

▲ 港男淘寶￥1.2曱甴屋，3小時活捉上百曱甴！力讚產品3優點：好掂！

炎熱夏季，小强頻頻出沒，如何是好？有港男就淘寶了一款平價高效的「曱甴屋」，短短3小時剿滅上百曱甴，為他鏟除了心頭大患。

最新影片：

事主日前在Facebook群組「淘寶開心share」分享一款效力驚人的「曱甴屋」。他表示，家中經常有蟑螂出沒，於是在淘寶購入「曱甴屋」。為徹底鏟除心頭大患，事主在收到貨後一口氣使用了10幾盒。經過3小時，曱甴屋戰績驚人，每盒板上都黏滿密密麻麻、有大有小的蟑螂，目測數量恐有上百隻。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

力讚產品3優點

事主表示所使用的「曱甴屋」是大量購入，因此包含運費，一盒的價錢僅￥1.2，非常平價。另外，根據商家的產品介紹，該款曱甴屋不含農藥、無毒，即使家中有寵物亦能使用；且黏貼力強，比起使用有毒殺蟲水，效果更快更安全。而事主證實產品的確平價、有效且安全，滿意大讚「好掂」。

同場加映：專家教消滅及預防蟑螂方法

如想更低成本DIY消滅蟑螂，TOPick綜合多位專家的建議，列出更多能對付及預防蟑螂的方法：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣