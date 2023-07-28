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【消暑神器】女子行山用清涼噴霧降溫　臉部遭凍傷灼痛冒紅斑【附安全使用貼士】

食用安全 11:31 2023/07/28

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女子行山用清涼噴霧降溫，臉部遭凍傷灼痛冒紅斑。（iStock圖片，非當事人）

夏日天氣酷熱，近年市面推出各種清涼噴霧，標榜能迅速降溫，但原來背後亦隱藏風險。內地一名女子日前於使用清涼噴霧散熱，結果臉部灼痛、出現紅斑，求醫證實皮膚被凍傷。

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綜合內地傳媒報道，湖北武漢一名20歲的張姓女子早前網購了一款聲稱「一噴就能降溫」的清涼噴霧，最初她按照說明書上的指示，每次使用時僅噴在衣物上。

本月17日，張女與友人相約行山，啟程前她將清涼噴霧噴滿全身，但由於冰涼效果逐漸減弱，而下山的路段比較陡峭，她感到頭暈目眩、滿臉大汗淋漓。為了快速降溫，她用清涼噴霧直接對著臉部噴了3圈，隨後便感到一陣灼痛，臉上冒出大量紅斑。下山後，張女立即求醫，結果被診斷皮膚凍傷。

醫生表示，臉部皮膚較嬌嫩，患者使用的降溫產品含有丁烷，對臉部近距離、大劑量噴灑後，導致氣化吸熱過猛，引起凍傷。醫生叮囑張女立即停用該產品，並處方局部外用藥、安排光療修復等治療，張女的臉部紅斑才得到緩解。

醫生提醒安全使用貼士

武漢市普仁醫院皮膚科主任盛浩表示，部分清涼噴霧含有丙烷、丁烷、二甲醚等低沸點物質，噴灑後，成分遇熱迅速氣化，吸收空氣及物體表面的熱量，達到快速降溫的效果，部分產品可令局部溫度降至0℃以下。

盛浩提醒，清涼噴霧使用不當，存在一定的安全和健康隱患。如果離皮膚太近，會使皮膚凍傷，嚴重恐引起皮膚壞死；部分噴霧含有香精，如本身屬敏感體質，使用後可能會造成皮膚過敏。

使用清涼噴霧時亦應該注意環境，避免在封閉環境內使用，並且遠離火源，避免持續對準一個部位長期噴射。如果出現皮膚凍傷的情況，應及早求醫，切勿隨意使用外用藥物治療，避免加重症狀。

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責任編輯：羅嘉欣

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