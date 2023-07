60歲楊紫瓊結束19年愛情長跑　點頭答應嫁富商男友

國際級武打影后楊紫瓊驚傳婚訊!現年60歲的楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)橫掃多個獎項,當中包括獲奧斯卡最佳女主角,成首位奪奧斯卡影后華裔女星,創事業新高峰。

至於在感情方面,楊紫瓊被爆與比她年長17歲的前法拉利總裁Jean Todt結婚,結束二人長達19年的愛情長跑,親友亦到場見證喜悅的時刻。

▲ 車手Felipe Massa在個人社交平台發文,祝賀楊紫瓊和Jean Todt。

楊紫瓊終於肯嫁

知名葡萄牙車手Felipe Massa今日(7月28日)在個人社交平台發文,祝賀楊紫瓊和Jean Todt「結婚快樂」,他並上載當日一班好友與楊紫瓊被及Jean Todt照片。

其中一張卡片是一張卡,卡上有楊紫瓊與Jean Todt的合照,當中還寫道:「我們2004年6月4日在上海相識,2004年7月26日,Jean Todt向楊紫瓊求婚,她說好。在6992天之後,7月27日在日內瓦,我們在家人朋友的陪伴下,一起慶祝了這個特別時刻。」但楊紫瓊和Jean Todt都尚未出面回應。

復出影圈創高峰

楊紫瓊生於馬來西亞富裕家庭,4歲學習芭蕾,15歲遠赴英國皇家舞蹈學院學習芭蕾,獲得戲劇舞蹈專業學士學位。可是17歲時因脊椎受傷不得不終止舞蹈生涯,但習舞為好日後成武打演員奠下基礎。

1983年,楊紫瓊在媽媽的鼓勵參加「馬來西亞小姐」選美競賽並奪得冠軍寶座。在1984年,楊紫瓊於香港參演首部電影《貓頭鷹與小飛象》,自此成為港員,於1985年憑《皇家師姐》建立打女形象成名。

在1988年,她與富商潘迪生結婚,一度退出影場。可是婚姻在1992年結束,楊紫瓊亦復出影圈,並成功打入荷里活創事業新高峰。

