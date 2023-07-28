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【MIRROR演唱會】紅館事故一年後阿Mo首更新IG　李啟言發動態So Ching+鏡仔轉發打氣

娛樂 11:46 2023/07/28

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阿Mo意外一年後首度更新IG。

MIRROR 12子原定去年於紅館舉行12場《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會，可是去年7月28日發生嚴重事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）重創至今一年仍然需要留醫接受治療。

一年後的今天，阿Mo於凌晨12時在個人IG發布限時動態，是他自意外發生後首度更新IG，女友蘇芷晴（So Ching）、MIRROR成員呂爵安（Edan）和江𤒹生（AK）亦有轉發動態為阿Mo打氣。

【MIRROR演唱會】Mo父事故1年後交代李啟言近況　李盛林：呢52個禮拜好似過山車

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阿Mo發布限時動態

阿Mo於今天（28日）凌晨12時於IG發布限時動態，以白色底配上「💪🏻」圖案，並為他自去年演唱會意外發生後首度更新IG。

不少網民看見阿Mo更新IG都十分感動，認為他自我鼓勵及看見希望。

阿Mo女友蘇芷晴（So Ching）、MIRROR成員呂爵安（Edan）和江𤒹生（AK）亦有轉發動態為阿Mo打氣。

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李牧師談阿Mo情況

阿Mo受傷一年，阿Mo父親李盛林一直撰寫代禱信，李牧師最近受訪公開錄音談及阿Mo目前情況。

李牧師形容：「呢52個禮拜好似過山車咁」，他再次多謝醫護人員為兒子搶救生命，並指阿Mo目前仍需接受很多治療。

他指醫護團隊正強化阿Mo頸椎以下一些神經線、肌肉、關節，不令肌肉關節導致萎縮。他也有感謝神、感謝各方的支持。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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