【絕世好老公】太太蜜月期病倒腎功能僅剩5% 丈夫寫定遺囑捐腎救妻︰想讓她幸福

▲ 手術後,妻腎臟移植手術十分順利，妻子足足睡了2天，醒來後病情逐漸好轉。

婚姻是一生的承諾！愛一個人，不但要包容忍讓，還分分鐘要為愛犧牲及奉獻。馬來西亞一對新婚夫婦，婚姻未到兩個月面臨重大考驗，新婚的妻子竟然患上嚴重的腎臟併發症，幸好丈夫是愛妻號，不但細心照料妻子，還在兩年後將自己的腎臟捐出移植給妻子，更做足心理準備寫定遺囑，幸而手術十分成功，妻子的病亦慢慢好轉，眼見妻子脫離病魔糾纏，丈夫終於可以開懷大笑。

新婚一周後出事

根據大馬傳媒報道，22歲的男子莫哈末布哈里3年前迎娶努魯哈桑娜為妻，兩人本來新婚甜蜜，未料結婚一週後，妻子突然發冷打氈及作嘔，送院後經診斷發現腎臟功能只剩下5%。由於妻子患上嚴重的腎臟併發症，出院後需要長期到洗腎中心治療。

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布哈里坦言妻子患病令他十分心痛，但他還是盡量保持正能量，將這件事看作上天對兩人愛的考驗，他說︰

無論是疾病或健康，我都願意一直陪在她身邊，讓她幸福快樂。

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辭工陪妻子洗腎

為了專心照顧到病妻，布哈里辭去清潔服務技術員的工作，出來售賣炸魚條，騰出更多時間陪哈桑娜洗腎。由於妻子拒絕接受透析治療，布哈里為了挽救妻子的生命，聽從醫生的建議成為腎臟捐贈者，儘管期間引起一些人的質疑，但他再三考慮，還是決定捐腎移植到妻子身上，讓她脫離病魔。他表示︰

我們還來不及度蜜月，因為結婚一周後，妻子就出現感到寒冷、發抖和想嘔吐的症狀。初步驗血結果顯示異常，醫生確診她腎臟有問題，器官萎縮，只剩下5%功能。醫生說如果想過正常的生活，必須從活體或腦死亡的捐贈者那裡獲得腎臟，所以我主動提出讓自己成為捐獻者。跟家人商量後，我得到支持和祝福。

為救妻從未退縮

等了足足兩年，布哈里終於能進行腎移植手術，更直言為了救妻從未畏怕及退縮，

很多人問我為什麼要捐腎，我不感到害怕，因為我還年輕。說實話，我還寫了一份遺囑，但為了妻子，我不會緊張，雖然手術生死難料，但我從沒退縮，而且我的器官是向上天借來的，所以捐獻給更有需要的妻子，我覺得沒什麼問題。

布哈里指腎臟移植手術進行了兩次，由於在嘗試將器官放入膀胱通道時出現併發症，手術曾一度出現失敗危機，所幸最終還是成功。他說︰「手術後，妻子睡了兩天，醒來後病情逐漸好轉，目前正在接受後續治療。」

他強調會按照醫生吩咐注意飲食及避免劇烈運動︰「對我來說，腎移植是一個正常的手術，很多人都在做一樣的事情。只是我沒想到視頻上傳到TikTok後，會吸引那麼多人觀看，大家都為我們祈禱和祝福。」

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