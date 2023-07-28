【野外求生】零經驗睇YouTube想學以致用　42歲媽攜兒子胞妹野外求生全喪命

▲ 42歲媽攜兒子胞妹野外求生失敗全喪命。（iStock圖片，非當事人）

想體驗野外生活，卻因經驗不足釀成悲劇。美國一名42歲媽媽因厭倦疫情，欲過上避世隱居生活，看過YouTube影片後，帶著14歲兒子和41歲妹妹踏上野外求生之旅，最終3人因一場罕見的酷寒而遇難。

據《華盛頓郵報》報道，美國甘尼森國家森林公園的一名登山者，偶然發現一個帳篷，驚見3具遺體，且部分已呈木乃伊狀態。警方證實，死者為42歲的蕾貝拉（Rebecca Vance） 、其14歲兒子及41歲妹妹，確切死因有待調查。

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據蕾貝拉的表妹賈拉所說，3名死者均沒有野外求生的經驗，他們透過睇YouTube影片和網路資料，還有一名成功過著離居生活的朋友提供建議，以幫助他們生存。

賈拉又指，她非常擔心表姐和侄仔，主動為他們提供露營車和發電機，但他們都婉拒了這些建議，更自信滿滿地表示自己做好了充分的準備。更令人憂慮的是，表姐們拒絕告知家人他們的位置，

我真的為他們感到害怕和擔心，他們最後一次露營甚至還是在我們都還是小朋友的時候。

法醫推斷，他們可能在2022年7月起開始露營，3人有機會是因去年嚴冬時不敵寒冷天氣和飢餓而離世。從現場物品可見，他們雖然帶了許多有關野外求生和覓食的文獻，但都沒有真正實行這些技能，相反他們還是習慣性地從商店購買食物維生。他們曾試圖搭建一個棟簡易臨時建築物，但未能在冬季前順利完成搭建。

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責任編輯︰王明芳